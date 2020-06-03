Сбербанк реструктуризировал лизинговый портфель группы "Аэрофлот"

Сбербанк реструктуризировал весь лизинговый портфель группы "Аэрофлот", в том числе лизинговые обязательства авиакомпании "Россия", заявил зампред Сбербанка Анатолий Попов.

Попов не уточнил количество самолетов, по которым принято решение о реструктуризации.

В группу "Аэрофлот" входят авиакомпании "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и "Аврора". СМИ сообщили ранее, что "Победа" договорилась со Сбербанком о лизинговых "каникулах" с марта по август 2020 года для десяти самолетов Boeing-737-800.

Сбербанк реструктуризировал также лизинговые обязательства группы "ЮТэйр" по 13 вертолетам и одному самолету Boeing-737-800, которые использует компания "ЮТэйр — вертолетные услуги".