Вологодская маршрутка протаранила скорую. Видео

В Вологде маршутка протаранила пересекающую дорогу карету скорой помощи. От удара из открывшихся задних дверей микроавтобуса с врачами вылетело медицинское оборудования. Сам автомобиль завалился на бок, а затем встал на колеса.

Издание ГТРК "Вологда" сообщило, что авария произошла в среду днем, 3 июня, возле Горбатого моста. На месте происшествия работают спецслужбы.

Информация о пострадавших не поступала.