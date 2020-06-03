"Ростов" возобновил групповые тренировки на поле

В среду, 3 июня, игроки футбольного клуба "Ростов" провели первую групповую тренировку на поле после перерыва, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Во время тренировки было строгое соблюдение всех мер безопасности, сообщает пресс-служба клуба. Футболисты занимались в группах не более 15 человек.

Вернулись к тренировкам на поле 👏🏻



Работаем в группах не более 15 человек. Уже скоро еще больше фото и видео от команды.



Соскучились? 💛💙#МыРостов pic.twitter.com/wwdcto0Hcu — Football Club Rostov (@rostovfc) June 3, 2020

В марте российская премьер-лига был приостановлена из-за угрозы распространения инфекции COVID-19. В пятницу, 15 мая, состоялось заседание Исполкома РФС, на котором было принято решение возобновить турнир в июне.

Напомним, "Ростов" в последнем перед перерывом матче дома проиграл столичному "Локомотиву" (1:3) и с 38 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Валерия Карпина 19 июня на выезде сыграют с "Сочи".