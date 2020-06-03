Путин: поддержим легкую промышленность и защитим интересы работников отрасли

Легкая промышленность играет особую роль в жизни России. От устойчивой работы текстильных, швейных, обувных предприятий зависит насыщение внутреннего рынка товарами, которые являются жизненно необходимыми для россиян. Отрасль пострадала от пандемии коронавируса, и власти примут меры по поддержке легкой промышленности, заявил президент Владимир Путин. Трансляцию совещания ведет телеканал "Россия 24".

Необходимо защитить интересы работников легкой промышленности, сохранить их доходы, помочь компаниям преодолеть трудности, создать новые инвестпроекты, подчеркнул Путин.

Спрос на товары легкой промышленности резко упал​​​. Падение продаж отрицательно отразилось на финансовом, хозяйственном положении предприятий. Повысился риск сокращения рабочих мест, пояснил президент. В легкой промышленности заняты почти 300 тысяч человек.

Однако многие предприятия легкой промышленности смогли наладить выпуск средств индивидуальной защиты, перепрофилировали производство. Путин поблагодарил всех, кто участвовал в решении этой задачи, – рабочих, инженеров, управленцев.

Власти разработают меры поддержки легкой промышленности, это одна из стратегических задач развития экономики России, подчеркнул президент.

Правительство выстраивает стратегическую линию на развитие конкуренции и повышение прозрачности внутреннего рынка, на защиту рынка от контрабанды и контрафактной продукции, заключил Путин.