Советник Демпартии США: американская полиция работает без выходных

Восьмой день подряд власти США не могут остановить бандитизм и мародерство на улицах американских городов. Советник Демократической партии США Антон Конев в прямом эфире телеканала "Россия-1" попытался объяснить, почему так происходит.

"Ситуация очень печальная, но в скором времени должна разрешиться", — считает он.

По его словам, мародеры ищут легкие мишени, но сейчас все магазины закрыты, полиция работает в усиленном режиме без выходных, на улицах появились военные. Эти обстоятельства должны прекратить грабежи.

Конев считает, что большинство американцев выходят на мирные протесты. Их значительно больше, чем тех, кто занимается мародерством.

Мародеры видят в происходящем возможность заполучить что-то для себя, что-то украсть. Зачастую это не афроамериканцы и даже не те, кто борется за их права. Но, по словам Конева, их не много и скоро все прекратится. Американцы будут жить прежней жизнью.

Беспорядки начались с протеста в Миннеаполисе, вызванного убийством афроамериканца Джорджа Флойда во время его задержания полицией. В Сети появилось видео, где сотрудники правоохранительных органов надели на мужчину наручники и повалили его на землю. При этом полицейский наступил Флойду коленом на шею, после чего тот скончался.