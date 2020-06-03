Путин: надо изменить работу госрезерва с учетом ЧС

В ходе совещания по ситуации в легкой промышленности президент России Владимир Путин поручил главе Минпромторга Денису Мантурову поддерживать в постоянном работоспособном состоянии резерв средств индивидуальной защиты (СИЗ), передает телеканал "Россия 24".

Президент подчеркнул, что нужно своевременно предусматривать выделение денег на то, чтобы освежать эту продукцию.

Глава государства подчеркнул, что необходимо внести изменения в работу государственного материального резерва, чтобы иметь все необходимое при любых чрезвычайных ситуациях.

Путин напомнил, что "нужно действовать загодя, на опережение, ведь от событий чрезвычайного характера не застрахован никто в мире: и отечественный производственный комплекс, логистика, система здравоохранения должны быть в полной мере готовы к любому развитию событий".

"Ситуация на начальном этапе эпидемии показала: нам нужно скорректировать подходы к реагированию на масштабные вызовы в области здоровья людей", — подчеркнул президент.