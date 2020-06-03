Putin Team: президент одобрил идею отшить для него индивидуальную спортивную одежду

Президенту России Владимиру Путину предложили отшить индивидуальную коллекцию спортивной одежды под названием Putin Team. С соответствующей инициативой в эфире телеканала "Россия 24" выступил директор ООО "Юниформ Ателье" Дмитрий Шишкин. Глава государства поддержал такую идею.

Во время совещания о ситуации в легкой промышленности предприниматель рассказал, что его компания производит профессиональную спортивную экипировку. По словам Дмитрия Шишкина, в 2019 году они представили коллекцию Putin Team с целью популяризации отечественной продукции. Директор предприятия предложил Владимиру Путину отшить для него индивидуальные комплекты этой линейки одежды, поскольку глава государства увлекается спортом и сможет по достоинству оценить такие вещи, тем самым поддержав отечественного производителя.

Глава государства, в свою очередь, положительно отнесся к такому предложению. Он поблагодарил Дмитрия Шишкина за идею и сказал, что это было бы здорово. "О цене договоримся, надеюсь", — отметил президент.

Ранее во время совещания Владимир Путин обратил внимание на то, что легкая промышленность играет особую роль в жизни России. Глава государства заявил, что данная отрасль пострадала от пандемии коронавируса, а власти примут меры по ее поддержке.