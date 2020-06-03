В город не выйти, развлечений нет: как начался отдых в открывшихся санаториях

С 1 июня в санатории юга России после отмены ряда ограничений из-за коронавируса приехали первые отдыхающие. Их предупреждали, что отдых в нынешних условиях не будет таким, как прежде, и придется принимать ситуацию такой, какая она есть.

А ситуация, конечно, нетипичная. В город из санаториев людям выйти нельзя, шведские столы не ломятся от изобилия еды – все очень скромно, при въездах в курортные города работают специальные патрули: они проверяют санаторно-курортные путевки.

Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края работает в усиленном режиме: его сотрудники в составе мобильных групп выезжают на побережье и в наиболее популярные туристические районы края, чтобы оказать помощь муниципальным органам власти по выполнению ограничительных мер и рекомендаций Роспотребнадзора при открытии санаториев.

По данным на 1 июня в регионе работает 71 организация санаторно-курортной отрасли, передают "Вести. Кубань".

Приехать на отдых в санаторий невозможно без свежей справки об отсутствии заболевания коронавирусной инфекцией.

Кроме того, как сообщает радио "Вести ФМ", анализ надо делать за 2 дня до поездки, а результат может прийти через неделю.

В результате люди оказываются в санаториях, по сути, на карантине.

Нет и культурно-развлекательных мероприятий, дискотек. Как с иронией рассказал в соцсетях отдыхающий в одном из санаториев, на балконе посадили балалаечника, и он весь вечер развлекал публику своей игрой.

Усилены и требования к самим санаториям: минимальная загрузка, тотальная дезинфекция и регулярное тестирование персонала на ковид.

В итоге не все санатории смогли открыться: на соблюдение таких требований у них нет денег.

Лишь одно послабление сделал в последнее время Роспотребнадзор: разрешил загорать без масок.

Однако, как отмечают представители туриндустриии, из-за сложностей со справками клиенты отказываются даже от уже оплаченных туров и требуют вернуть деньги за путевки.

В Российском союзе туриндустрии отметили, что требования по открытию санаториев в России более жесткие, чем в аналогичных объектах за рубежом. Кроме того, люди не хотят сидеть взаперти - без анимации, пляжа, анимации, ресторанов и прогулок, передает "Интерфакс".

Юридически нынешняя ситуация форс-мажором признана быть не может, но турагентства стараются идти навстречу клиентам: предлагают перенести срок отдыха, а если договориться не удается, то возвращают деньги.

Единственный плюс отдыха начала лета-2020 может быть, пожалуй, лишь в том, что стоимость путевок держится на уровне прошлого года, а на некоторые сезоны даже может несколько снизиться. Правда, одновременно добавляются расходы на тестирование на коронавирус, что также надо учитывать при планировании трат на отдых.