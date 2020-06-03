Уголовное дело с "возрастной" подозреваемой начал рассматривать сочинский суд. За распространение наркотиков 70-летней пенсионерке грозит 20 лет тюрьмы, сообщает "Вести Сочи".

В незаконном сбыте наркотических средств обвиняются две жительницы Ростовской области 37 лет и 71 года. Женщины были задержаны на улице курортного города. При личном досмотре полицейские обнаружили 18 свертков с порошком. Как показала дальнейшая экспертиза, это оказался метадон, наркотическое средство. Общий вес составил более 9 граммов. В квартире, где проживали задержанные, хранилось еще четыре пластиковых контейнера с тем же веществом весом около 900 граммов.

Как установило следствие, в планах приезжих было организовать сбыт наркотиков на территории Сочи через тайниковые закладки. Возбуждено уголовное дело. До суда обе обвиняемые останутся под стражей. Максимальный срок тюремного заключения для них составляет до 20 лет.