В России растет спрос на роскошные автомобили Aurus

Ни валютная карусель, ни общее охлаждение авторынка в связи с пандемией COVID-19 не повлияли на интерес потенциальных покупателей к лимузинам Aurus Motors. Напротив, количество заказов постепенно растет.

О том, что заинтересованные клиенты продолжают размещать заявки на покупку лимузинов Aurus, агентству РИА Новости сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров. Чиновник отметил, что ослабление рубля на интерес к роскошным российским седанам никак не повлияло.

"Что касается курсовой разницы - мы видим котировки, они уже почти вернулись к изначальным значениям. Если говорить о заказах, их меньше не стало, никто не отказался, наоборот, мы получаем информацию от коллег - НАМИ и самого Aurus, что количество постепенно увеличивается, не порядковыми значениями, но дополнительные заявки есть", - уточняет Денис Мантуров.

Точное число предзаказов Денис Мантуров не называет, однако по состоянию на март-2020 было получено около 700 заявок. Такую цифру весной приводил гендиректор компании Адиль Ширинов. Причем 65 из них находились на так называемой "преддоговорной стадии".

Промышленная сборка седанов Aurus Senat S600 для частных заказчиков должна стартовать ориентировочно весной 2021 года на мощностях группы Sollers в зоне "Алабуга". А примерно через год после этого планируется старт сборки внедорожника Komendant.

Внедорожник, к слову, официально пока не представлен. По некоторым данным, премьера "Коменданта" должна была состояться на Московском автосалоне-2020, но выставку отменили из-за пандемии коронавируса.