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3 июня 202016:05

Путин озвучил меры финансовой поддержки легкой промышленности

Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин поручил правительству увеличить субсидии на обслуживание кредитов предприятиям легкой промышленности до 1 млрд руб. в год.

Таким образом власти поддержат ритмичность работы предприятий, предоставят дополнительный ресурс для пополнения оборотных средств, чтобы предприятия выполняли обязательства перед работниками и поставщиками.

Путин поручил также обеспечить государственное субсидирование до 50% стоимости оборудования, которое передают в лизинг предприятиям легкой промышленности.

Президент поручил профильным ведомствам увеличить размер финансирования программы поддержки производства льняных изделий. Программа запущена в текущем году и рассчитана на пять лет.

Программа охватывает всю цепочку — от хозяйств, которые выращивают лен, до производителей конечных товаров. Развитие льняного производства — это не только дань традиции, но и новые возможности для импортозамещения. Там, где используют хлопок, можно, безусловно, использовать лен, подчеркнул Путин.

Программа позволит укрепить позиции российских производителей на внутреннем рынке и увеличить экспорт. Задача — создать конкурентоспособную, экологически чистую, современную льняную отрасль, заявил президент.

В свою очередь глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что на финансирование этой программы направят 242 млн руб. в год.

Минпромторг согласовал возможность компенсировать проценты по кредитам с января 2019 г. Объем поддержки лизинга оборудования увеличат до 700 млн руб. с нынешних 350 млн руб.

По данным Росстата, в 2019 г. в России собрали 38 тыс. тонн льна-долгунца (в переводе на волокно) против 37 тыс. тонн в 2018 г. В 2015 г. в стране собрали 45 тыс. тонн льна.

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