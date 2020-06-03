Священников в Москве протестируют на антитела к коронавирусу

С 6 июня в Москве открываются храмы. Чтобы посещение храмов было безопасным, начинается тестирование священников Русской православной церкви на антитела к коронавирусу COVID-19. Тестирование духовенства и монашествующих будет проводиться коронавирусу в церковной Центральной клинической больнице имени святителя Алексия митрополита Московского.

В последние два месяца тестирование на COVID-19 проводилось только при госпитализации для безопасного лечения, а также проводилась выездные тестирования священнослужителей и насельников монастырей Москвы и Московской области, отметил главврач ЦКБ святителя Алексия Алексей Заров. Также в больнице работал диагностический кабинет и был организован КТ-амбулаторный центр, сообщает РИА Новости.

Проводить исследования на антитела стало возможны после приобретения на средства благотворителей дорогостоящего оборудования, добавил исполняющий обязанности заведующего лаборатории ЦКБ святителя Алексия Екатерина Сухно.

Это автоматизированная иммуноферментная станция. Она позволяет медикам быстро и с соблюдением правил биологической безопасности определять количественный уровень высокоспецифичных антител разных классов IMG к коронавирусу SARS-CoV-2.

В ЦКБ имени святителя Алексия митрополита Московского также напомнили, что вылечившиеся от коронавирусной инфекции могут сдать плазму крови, которая содержит антитела к коронавирусу. Записаться на сдачу крови желающие могут по телефону 8 (495) 952-05-77.