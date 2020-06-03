Новейший ударный дрон "Охотник" застрахуют на более чем миллиард рублей

Ударный беспилотник "Охотник", который разрабатывает компания "Сухой" собираются застраховать на сумму почти 1,3 миллиарда рублей, наземный командный пункт – на 145 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на сайт госзакупок.

В заявке также указано, что дрона страхуют от полного разрушения, потери или частичных повреждений.

Тяжелый разведывательно-ударный беспилотник "Охотник" построен по схеме "летающее крыло". Масса машины – 20 тонн, максимальная скорость – тысяча километров в час. Под данным из открытых источников, робот сможет нести до 2 тонн бомб и ракет.