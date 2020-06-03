Картина Айвазовского была продана за рекордную сумму

Картина российского живописца Ивана Айвазовского продана в Лондоне за рекордную в истории онлайн-торгов сумму.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба аукционного дома Sotheby's.

Речь идет о картине "Неаполитанский залив", которая была продана за 2,3 миллиона фунтов стерлингов (2,9 миллионов долларов).

В ходе "русских торгов" другая работа Айвазовского, "Проходящий корабль лунной ночью", была продана за 435 тысяч фунтов стерлингов, а две картины Петра Кончаловского ушли с молотка за 150 тысяч и 145,6 тысячи фунтов стерлингов.