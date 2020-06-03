Шахматы. Дубов сравнял счет в матче против Накамуры

В первые дни июня проходят финальные микро-матчи крупного шахматного онлайн-турнира Lindores Abbey Rapid Challenge, в котором играют россиянин Даниил Дубов и американец Хикару Накамура. Накануне счет в решающей серии стал равный после того, как наш шахматист выиграл второй матч.

В первом матче Дубов уступил Накамуре со счетом 1,5:2,5, а во втором оказался сильнее соперника с таким же счетом. Теперь шахматистам предстоит решающий матч. Напомним, что на пути в финал наш гроссмейстер одолел соотечественника Сергея Карякина и китайца Дина Лижэня, а Накамура в полуфинале вывел из борьбы организатора серии норвежского чемпиона мира Магнуса Карлсена.