Суд отказался отменить штрафы, выписанные за нарушение самоизоляции

Мосгорсуд отклонил иск муниципального депутата Дениса Шендеровича и активиста Алексея Обухова к Мосгордуме и мэру столицы Сергею Собянину о признании недействующими статьи об административных штрафах за несоблюдение режима самоизоляции.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе Московского городского суда.

Кроме того, служители Фемиды выделили в отдельное производство требование Шендеровича и Обухова о признании недействующей статьи Кодекса об административных правонарушений Москвы, в которой говорится о нарушении режима самоизоляции, зафиксированного средствами видеонаблюдения.

3 июня премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору проанализировать применение правовых актов, принятых в период пандемии коронавируса, в том числе указов мэра Москвы Собянина, обращая внимание на положения, затрагивающие права и интересы граждан.