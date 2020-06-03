Поехали! В России появятся лифты, говорящие голосом Гагарина

Усть-Катавский вагоностроительный завод, который входит в госкорпорацию "Роскосмос", начал производить лифты, говорящие голосом космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщается на сайте организации.

Завод уже завершил процедуру сертификации подъемных машин. Лифты перед началом движения будут приветствовать людей известной фразой Гагарина "Поехали!". Они оснащены зеркалом, поручнем, многоцветным дисплеем, который имеет возможность трансляции текстов и слайдов. Во время движения в лифте может играть музыка.

Такие лифты планируют продавать во все регионы России в двух комплектациях — простой и люксовой. Усть-Катавский завод рассчитывает до конца текущего года выйти на производство пятидесяти лифтов в месяц. Через несколько лет уже может выпускаться до пяти тысяч таких подъемных машин в год.