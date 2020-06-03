Три человека пострадали в столкновении пяти машин в центре Москвы

Три человека пострадали в столкновении пяти автомобилей на пересечении Садового кольца и Малой Дмитровки. На месте ДТП образовался внушительный затор.

Авария произошла около трех часов дня 3 июня, а ее виновником, по предварительным данным, стал водитель черного кроссовера, вылетевший на перекресток на высокой скорости и "собравший" четыре машины, в том числе такси.

В больницу с подозрением на перелом позвоночника доставили одного человека, еще двое пострадавших после оказания первой помощи отказались от госпитализации.

В Центре организации дорожного движения призвали водителей объезжать этот отрезок.