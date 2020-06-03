Сроки проведения форума "Таврида" перенесены на август-сентябрь

Сроки проведения форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" перенесены на август-сентябрь. Организаторы надеются, что он сможет пройти в традиционном формате на берегу бухты Капсель с 24 августа по 30 сентября. Как передает служба информации "Вести.Севастополь", даты пока предварительные. Точные сроки будут зависеть от снятия режима ограничений, связанных с эпидемией коронавируса.

Уже известно, что на форуме заработают пять творческих антишкол. Их слушателями станут молодые представители театра и кино, менеджеры по развитию региональной привлекательности, представители народной культуры и хореографии, дизайнеры, архитекторы и классические музыканты.

1 июля антишколы откроются в онлайн-формате, и участие в проектах можно принять из любого уголка мира, где есть Интернет. Антишкола организаторов заработает 1–2, 6–9 июля — творческая антишкола современных направлений музыки, 13–16 июля — антишкола новой визуальной культуры и моды, 20–23 июля — литературы и медиа.

Лучшие участники музыкальной антишколы смогут выступить на главной сцене "Таврида – АРТ". Среди партнеров в разных направлениях обучения — ведущее консалтинговое агентство в индустрии моды Fashion Consulting Group, группа текстильных компаний Solstudio textile design, галерея "Триумф", ЦСИ "Винзавод", фестиваль современного искусства DOCA и многие другие.

Участники онлайн-антишкол смогут получить рекомендации и поддержку специалистов, поучаствовать в выставочном проекте "Мира мало" в рамках параллельной программы VII Московской биеннале молодого искусства, опубликовать свои произведения в издательской группе "Эксмо-АСТ" или получить стажировку в ведущих СМИ страны.

На официальном сайте арт-кластера tavrida.art в разделе "Форум" можно подать заявку на участие. Каждая антишкола проведет грантовый конкурс, лучшим проектам окажут финансовую поддержку до 2,5 млн рублей.