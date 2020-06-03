Вода пришла в дома: дожди в Подмосковье побили рекорд 40-летней давности

Последствия наводнений сейчас ликвидируют в 11 районах Московской области. По данным МЧС, затопленными остаются почти 600 участков и частные дома в 30 садовых товариществах. Обильные ливни привели к разлитию рек, из берегов вышли озера и пруды.

У деревни Петрово-Дальнее в Красногорске находится один из гидрологических постов, где измеряется уровень подъема воды в Москве-реке. С 28 мая гидрологи и другие сотрудники Росгидромета переведены на усиленный режим работы.

Гидрологи выезжают на середину реки со специальных прибором профилографом — он измеряет объем воды, поступившей в реку. Датчики, установленные на нем, всю информацию передают на ноутбук, который сильно намок, но дождь ему не страшен.

"Мы с вами можем видеть измерение глубин. Он считает расход воды, что является важной гидрологической характеристикой для измерений", — показывает Игорь Гавриленко, начальник отдела гидрологии Центрального управления Росгидромета

Объем воды, поступивший Москву-реку, оказался выше, чем обычно в это время года.

- Мы получили сейчас расход 138 метров кубических в секунду. Обычно при измерениях у нас тут около 60 метров кубических в секунду.

- То есть больше, чем в два раза?

- На данный момент да.

Однако, по словам гидрологов, во время весеннего таяния снегов объем воды, поступающий в Москву, в несколько раз больше. Уровень подъема воды измеряют при помощи специальных датчиков, установленных на дне реки. Информация передается в автоматический гидрологический комплекс.

Параллельно с автоматикой уровень воды измеряется и вручную.

- Наблюдатель, когда приходит на пост, измеряет уровень воды по одной из свай. Сейчас мы ее не видим, она в воде.

В Подмосковье остаются подтопленными десятки дачных участков. Вода пришла не только во дворы, но и в дома. Например, в Пушкинском районе вода затопила подъезд к поселку Щеглово.

Дожди побили рекорд 40 летней давности — в последний раз в это время столько осадков выпадало в 1976 году. Подтопления специалисты связывают с тем, что дожди идут практически без остановки.

"Зачастую интенсивность превышала возможность впитывания воды в почву, поэтому, конечно, вода скапливалась в пониженных частях местности", — объясняет Юрий Симонов, начальник отдела гидрологических прогнозов Гидрометцентра.

И пока сохраняется дождливая погода, синоптики предсказывают подъем уровня воды.