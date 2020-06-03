Путин поддержит кандидатуру Комаровой на пост главы ХМАО

Кандидатуру главы Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой на новый срок поддержал президент России Владимир Путин, если она будет среди предложенных ему кандидатов. Встречу с Комаровой глава российского государства провел по видеосвязи.

Наталья Комарова подтвердила, что срок ее полномочий на посту главы ХМАО заканчивается в сентябре 2020 года. Она заявила, что готова работать и дальше, если ее поддержит президент.

"Могу только пожелать вам успехов", — ответил Путин на видеовстрече с главой региона, которую транслировал в эфире телеканал "Россия 24".

Комарова возглавила автономный округ 1 марта 2010 года. Ее кандидатуру на рассмотрение думы Югры представил глава государства. В сентябре 2015 года на пятилетний срок ее избрали депутаты регионального парламента. По законодательству, политические партии имеют право предложить до трех кандидатур губернатору Тюменской области, который представит список из пяти претендентов главе государства до 14 июля 2020 года.

Три кандидатуры вносятся в думу автономного округа до 23 августа. Затем 13 сентября дума ХМАО должна выбрать губернатора из предоставленных кандидатур.