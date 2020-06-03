Трамп: приглашения России на саммит G7 требует здравый смысл

Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку своей идеи пригласить на ближайший саммит G7 российского лидера Владимира Путина. По мнению Трампа, приглашение Путина – это "вопрос здравого смысла", передает Reuters.

Трамп пояснил, что многие вещи, обсуждаемые на саммитах, "имеют отношение к Путину".

"Поэтому я считаю, что в таком случае было бы хорошо, чтобы и он присутствовал на обсуждении", – сказал американский лидер.

Ранее Трамп назвал формат "Большой семерки" неэффективным и сообщил о намерении пригласить на саммит представителей России, Индии, Южной Кореи и Австралии. В Великобритании и Германии сочли, что РФ может участвовать в саммите только как гость, но не постоянный участник. В Канаде выступили против участия России.

Как сообщалось 30 мая, канцлер Германии Ангела Меркель отвергла приглашение Трампа принять участие в саммите "Большой семерки" в очном формате.