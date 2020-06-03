Акционеры "Роснефти" утвердили решение о выплате финальных дивидендов

Акционеры "Роснефти" на годовом собрании в заочной форме 2 июня утвердили решение о выплате финальных дивидендов в размере 18,07 руб. на одну акцию (всего 191,5 млрд руб.), сообщает компания.

С учетом выплаты дивидендов за первое полугодие 2019 г. в размере 15,34 руб. на акцию, совокупный дивиденд за 2019 г. составит 33,41 руб. на акцию. Таким образом, общий размер дивидендов за 2019 г. составит 354,1 млрд руб.

В собрании приняли участие владельцы 90,8% акций "Роснефти".

В совет директоров "Роснефти" избраны председатель комитета акционеров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер, исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, профессор кафедры федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" Олег Вьюгин, глава Marcuard Holding Ханс-Йорг Рудлофф, бывший президент BP Роберт Дадли, президент по научно-исследовательским разработкам Qatar Foundation Файзал Алсуваиди, член попечительского совета международного катарского Фонда энергетики и устойчивого развития, председатель попечительского совета Qatar Community College.Хамад Рашид Аль Моханнади, министр энергетики Александр Новак, глава "Роснефти" Игорь Сечин, главный исполнительный директор BP Бернард Луни и помощник президента России Максим Орешкин.

Размер вознаграждения независимым членам совета директоров "Роснефти" сохранен на уровне 2019 г. Так, Шредеру выплатят $600 тыс., Аль Моханнади — $530 тыс., Алсуваиди — $530 тыс., Варнигу — $580 тыс., Вьюгину — $560 тыс., Рудлоффу — $580 тыс.

Крупнейшими акционерами "Роснефти" являются государственный "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments (18,93%), "РН-НефтьКапиталИнвест" (9,6%), "РН-Капитал" (0,33%) и Glencore (0,57%).