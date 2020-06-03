3 июня 202016:29

Вести.net: "Яндекс" и "Сбербанк" все-таки расходятся

Крупнейший банк и поисковик все-таки расходятся. "Яндекс" и "Сбербанк" поделят совместные ИТ-проекты и смогут сделать это уже в течение июня. Речь о "Яндекс.Маркете", "Яндекс.Плейсе", "Беру" и "Яндекс.Деньги".

Косвенно эту информацию издания The Bell "Ведомостям" подтвердил первый зампред правления "Сбербанка" Лев Хасис. Он подтвердил, что в компании действительно ведут переговоры о реструктуризации совместных предприятий. В "Яндексе" сказали, что компания рассматривает разные варианты возможной реструктуризации, то есть и не подтвердили, и не опровергли.

О разводе "Сбербанка" и "Яндекса" заговорили год назад, когда у поисковика вышли банковские карты в экосистеме плюс не со "Сбербанком", а с двумя его крупными конкурентами "Альфа-Банком" и "Тинькофф", теперь же, как пишет The Bell, "Яндекс" в течение нескольких недель выкупит у "Сбербанка" его долю в совместной компании "Яндекс.Маркет", куда входит собственно сервис "Яндекс.Маркет" и маркетплейс "Беру". А вот "Яндекс.Деньги" судя по всему отойдут "Сбербанку", там у ИТ-компаний только четверть акций. Останется ли у сервиса прежнее название неизвестно, интереснее другое, как говорят по условиям соглашения между "Сбербанком" и "Яндексом" "Яндекс" не может развивать собственные финтехпроекты.

Теперь это ограничение будет снято, напомню, несколько месяцев назад в СМИ появилась информация о том, что "Яндекс" готовит к запуску сервис для инвестиций совместно с ВТБ и, кстати от ВТБ развод со "Сбербанком", как утверждает The Bell обойдется "Яндексу" в крупную сумму. В свое время банк вложил в "Яндекс.Маркет" 30 млрд рублей, но, по оценкам аналитиков, за это время бизнес вырос в полтора раза, а выкуп акций от "Сбербанка" и дальнейшее развитие компании "Яндекс" может привлечь капиталы как раз банка ВТБ, заинтересованного в развитии совместных проектов с "Яндексом", а также российского миллиардера Романа Абрамовича через его компанию Millhouse.

А "Сбербанк" в свою очередь в последнее время активно развивает партнерство с крупнейшим конкурентом "Яндекса" - Mail.Ru Group. Компании создали совместные предприятия в области online to offline - такси, доставка еды, продуктов, каршеринг и так далее. Как пишут "Ведомости", партнерство с конкурентом могло как раз стать одной из причин развода с "Яндексом". Так же "Яндекс" и "Сбербанк" стали соперничать и в других сегментах. Например, банк приобрел почти половину акций Rambler Group, которой принадлежит онлайн-кинотеатр Okko, конкурент "Кинопоиска" от "Яндекса" и сервер "Рамблер-Касса", конкурент "Яндекс.Афиша".

Неожиданная новость из мира смартфонов. Появилось описание картинок, которые при установке их на операционную систему Android в качестве обоев могут буквально убить телефон. Касается это таких производителей как Samsung, Google, OnePlus, Nokia и Xiaomi, вроде как устройства от Huawei проклятие обошло стороной. Выяснилось, что проблема заключается в световом стандарте картинки. Если изображение ему не соответствует, то устройство входит в циклическую перезагрузку. В некоторых случаях не помогают никакие утилиты по восстановлению и выход только один полный сброс с потерей всех не поднятых в облако данных. ИТ-журналисты пишут, что Google, разработчик Android знает о проблеме уже несколько лет, но исправление будет только в новой версии Android 11, которая выйдет позже, пока же советуют никакие подозрительные обои на рабочий стол не устанавливать.

Еще одна новость - приятная. YouTube-проект нашего телеканала отметился рекордом - 5 млн подписчиков, причем этот пятый миллион набрали всего за три с половиной месяца. Уникальных зрителей нашего контента за апрель видеохостинг насчитал 38 млн человек, а количество просмотров за месяц перевалило за отметку в 250 млн.

Текст: Вести.Hi-tech

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