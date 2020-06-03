С 15 июня в Ярославской области возобновится оказание плановой медпомощи

С 15 июня в Ярославской области планируется возобновить оказание плановой медицинской помощи. Правда, к обычному режиму работы поликлиники и стационары будут возвращаться поэтапно, уточнил зампредседателя облправительства Анатолий Гулин.

В первую очередь, получить стационарную помощь смогут пациенты с хроническими неинфекционными заболеваниями. Затем расширится объем высокотехнологичных медицинских услуг, которые будут оказывать амбулаторно. Будет разработан маршрут пациентов из районных поликлиник до специализированных клиник. Возобновится проведение профосмотров.

В сельских районах откроются мобильные ФАПы для диспансерного наблюдения, в том числе для отдельных групп населения, например, ветеранов войны, детей. Как уточнил Анатолий Гулин, уже сейчас можно сделать вакцинацию детей и призывников, а также получить плановое лечение с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. Наблюдение за детьми-инвалидами, хроническими больными пока преимущественно ведется на дому, также, как и за пациентами с острыми вирусными заболеваниями и температурой.

Как напоминает ГТРК "Ярославия", безусловно, все услуги будут оказываться под строжайшим контролем за соблюдением санитарно-противоэпидемических правил. Речь идет о масочном режиме, социальной дистанции, регулировании числа пациентов в регистратуре и у медкабинетов.