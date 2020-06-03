Мужчина на каблуках, избитый охранником магазина, арестован на двое суток

Мужчина из Челябинска, прославившийся тем, что пришел в магазин на каблуках и схлопотал от охранника, получил двое суток ареста. Соответствующее решение вынес Тракторозаводской райсуд города.

В отношении мужчины составлен административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП России (мелкое хулиганство). Наказание исчисляется со 2 июня, сообщает РИА Новости.

Не останется безнаказанным и охранник магазина, который ударил посетителя в лицо. В отношении него возбуждено уголовное дело о превышении полномочий по части 2 статьи 203 УК РФ. Сотруднику частного охранного предприятия грозит до семи лет лишения свободы.



Инцидент произошел 2 июня в одном из продуктовых магазинов Челябинска. На кадрах, опубликованных в Сети, видно вызывающее поведение посетителя, сдобренное матом и оскорблениями. Кроме того, мужчина был одет в форму железнодорожника и женские сапоги на высоком каблуке. Сотрудники магазина и охранники пытались выпроводить гостя, но тот реагировал агрессивно. В один момент работник ЧОПа не выдержал и нокаутировал посетителя ударом в лицо, после которого тот упал и не мог встать.

Впоследствии мужчина на каблуках объяснил свое эпатажное поведение. По его словам, он действительно является сотрудником РЖД и таким образом хотел выразить знак протеста из-за задержки зарплаты.