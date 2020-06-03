Сохранить тайну не удалось: причина развода Юлиана и Анастасии всплыла в телеэфире

Весной прошлого года роскошное бракосочетание 53-летней (на тот момент) певицы Анастасии и 45-летнего Юлиана называли свадьбой года. Для него это первый брак, для Анастасии – восьмой.

Прошло чуть больше года, и вдруг выяснилось, что артисты развелись. Причем, Анастасия обвиняет Юлиана в предательстве: они договорились сохранить в тайне их развод, но певец рассказал об этом в телеэфире одной из программ.

Теперь и Анастасия молчать не намерена. На телеканале "Россия 1" она откровенно рассказывает о том, что психологические проблемы в их отношениях начались практически сразу, так что даже пришлось обратиться к психологу и вести видеодневники.

Камнем преткновения стал вопрос рождения ребенка.

Певица, у которой есть дочь, решилась пойти на процедуру ЭКО, несмотря на возраст и предупреждения врачей не рисковать, поскольку у Юлиана детей нет.

Однако обе попытки оказались неудачными.

Во время откровенного рассказа Анастасии об интимной стороне жизни с Юлианом всплыли и некоторые другие особенности их отношений, который также оказались разрушительными для их брака.

Впрочем, Юлиан тоже не молчал – описал ситуацию в их бывшей семье, как воспринимал ее он.

За что Анастасия так возненавидела Юлиана, что не хочет его видеть? Почему пара не захотела усыновить ребенка из детдома?

Достаточно ли здоров Юлиан, чтобы иметь детей? Что говорит об их паре семейный психолог? И смогут ли бывшие супруги откровенно высказать друг другу накопившиеся обиды при встрече в студии?

Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".