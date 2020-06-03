Теннисный "Кубок Кремля" снова поменяет место прописки

Крупный международный теннисный турнир "Кубок Кремля" 2020 году пока не отменен, однако уже сегодня стало известно, что он не сможет пройти в ледовом дворце "Крылатское". В начале мая арену переоборудовали в госпиталь для пациентов с коронавирусом, а теперь решили продлить срок его нахождения там до конца года.

Организаторы "Кубка Кремля" не рассматривают вариант с отменой турнира по этой причине, поскольку теоретически можно провести состязания на других аренах в Москве. Как сообщает "Спорт-экспресс", новая локация крупнейшего в России теннисного соревнования и другие детали его проведения станут известны после совещания директоров ATP и WTA в конце июля. Напомним, что ранее "Кубок Кремля" долгое время проводился на территории СК "Олимпийский".