В России впервые будут судить жертву за отказ дать показания на преступников

Житель Балашихи имеет все шансы стать первым в России осужденным по статье за отказ от дачи показаний в отношении напавших на него грабителей. В настоящее время его дело, как уточнил "Интерфакс", поступило на рассмотрение Таганского суда Москвы.

Решение в отношении 55-летнего мужчины может стать прецедентом, так как прежде такие дела судом не рассматривались. Подозреваемому вменяют в вину то, что он отказался давать показания в качестве потерпевшего и самовольно покинул зал заседания, крикнув, что разрешение судьи ему не требуется.

Когда именно был совершен грабеж, не уточняется. По данным Lenta.ru, двое мигрантов отобрали у мужчины недорогой телефон, а его после этого много раз вызывали в качестве свидетеля, хотя сам он счел нанесенный ущерб незначительным. Итогом этих мытарств и стал отказ свидетельствовать против задержанных в суде. Однако их все равно отправили в колонию строгого режима.

Теперь и потерпевший оказался на скамье подсудимых. Ему грозит от 40-тысячного штрафа до трехмесячного ареста.