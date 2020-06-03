В четверке лучших клубов Европы – ЦСКА, "Ак Барс" и СКА

В период хоккейного межсезонья, когда большинство чемпионатов в Старом Свете были остановлены и отменены из-за пандемии коронавируса, ведущий хоккейный портал HockeyArchives составил ежегодный рейтинг лучших клубов Европы. Его, как и год назад, возглавил московский ЦСКА.

На втором месте представляющий шведскую лигу "Лулео", а третьим и четвертым стали еще два представителя Континентальной хоккейной лиги – казанский "Ак Барс" и питерский СКА. В Топ-10 лучший клубов континента также казахстанский "Барыс" (9-е место) и московское "Динамо" (10-е).

Пятую строчку занял финский "Кярпят", который обошел своих соотечественников из "Йокерита" (12-е место), выступающих в чемпионате КХЛ. На 6-м месте немецкий "Мюнхен", а 7-е и 8-е места занимают два представителя шведской лиги – "Вестра Фрелунда" и "Ферьестад".

В Топ-20 вошел ещё пять один клуб КХЛ – омский "Авангард" (16-е место). Таким образом, из открытого чемпионата России в двадцатке лучших клубов Европы семь команд. Шведскую лигу представляют также семь клубов, финскую лигу – три, немецкую лигу – два, чешскую лигу – кулб "Либерец".