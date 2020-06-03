  • USD
    68.9831
  • EUR
    76.7782
  • IMOEX
    2831.08
  • RTSI
    1301.88
  • DJA
    8541.08
  • NASDAQ
    9669.22
  • BRENT
    39.16
  • ГАЗПРОМ
    208
  • Газпрнефть
    352.4
  • Роснефть
    396.95
  • АЛРОСА
    68.03
  • Сбербанк
    221.5

Тема:

Нефть и газ 51 минута назад

3 июня 202018:26

Рост цен на нефть не смог оживить сланцевый сектор

LARRY W. SMITH/ EPA

Рекордный рост цен на нефть в мае пока не смог оживить сланцевый сектор США. Добыча в Штатах за прошедшую неделю снова снизилась – еще на 200 тысяч баррелей в сутки.

Запасы нефти также сократились – примерно на 2 миллиона баррелей, зато запасы бензина выросли почти на 3 миллиона, и это худший сигнал, ведь в США официально стартовал автомобильный сезон, пусть и в условиях еще не снятого карантина, а это значит, что спрос пока остается слабым.

Еще более впечатляющий рост показали запасы дистиллятов – сразу на 10 миллионов баррелей – это максимальный прирост с января 2019 года.

Кроме того, как отмечают эксперты агентства Bloomberg, несмотря на то, что общий объем коммерческих запасов нефти увеличился чуть более чем на 2 миллионов баррелей, стратегический нефтяной резерв продемонстрировал рост более 4 миллиона баррелей. Это важно, поскольку емкости в этом хранилище сейчас сдаются в аренду производителям, поэтому на данном этапе оно выступает в качестве дополнительного коммерческого резерва. Исходя из этого, общие запасы нефти фактически увеличились за неделю на 1,943 миллиона.

Что же касается рынка нефти в целом, то здесь трейдеры в ожидании заседания ОПЕК+. Сегодня поступали различные сообщения, но главное все же заключается в том, что далеко не все участники строго выполняют взятые на себя обязательства.

Этот момент не стоит недооценивать. Сделка ставится под угрозу, и, возможно, о ее продлении не будет идти речи до тех пор, пока не будет создан механизм контроля.

Ранее по теме

Сейчас

18:05

Дело о разливе топлива в Норильске передали в главк СК

17:26

Борьба с коронавирусом обошлась Подмосковью в 40 миллиардов

17:15

В Норильске задержан начальник цеха на ТЭЦ-3

17:12

Путин поддержит кандидатуру Комаровой на пост главы ХМАО

16:31

Путин обрушился на власти Красноярского края

16:22

Разлив нефти под Норильском: Путин готов объявить режим ЧС

16:12

Суд отказался отменить штрафы, выписанные за нарушение самоизоляции

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Начало экологической катастрофы в Норильске сняли на видео

Начало экологической катастрофы в Норильске сняли на видео

13 минут назад
Спикер Госдумы рассказал, что коронавирус поменял в жизни россиян

Спикер Госдумы рассказал, что коронавирус поменял в жизни россиян

52 минуты назад
Борьба с коронавирусом обошлась Подмосковью в 40 миллиардов

Борьба с коронавирусом обошлась Подмосковью в 40 миллиардов

1 час назад
Трамп: приглашения России на саммит G7 требует здравый смысл

Трамп: приглашения России на саммит G7 требует здравый смысл

1 час назад

Трансляции

Завтра, 4 июня

15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
Вода пришла в дома: дожди в Подмосковье побили рекорд 40-летней давности

Вода пришла в дома: дожди в Подмосковье побили рекорд 40-летней давности

2 часа назад
У вас все в порядке со здоровьем? Путин обрушился на власти Красноярского края

У вас все в порядке со здоровьем? Путин обрушился на власти Красноярского края

2 часа назад
Сохранить тайну не удалось: причина развода Юлиана и Анастасии всплыла в телеэфире

Сохранить тайну не удалось: причина развода Юлиана и Анастасии всплыла в телеэфире

46 минут назад
Суд отказался отменить штрафы, выписанные за нарушение самоизоляции

Суд отказался отменить штрафы, выписанные за нарушение самоизоляции

2 часа назад
Аэропорты четырех городов России признали "ковидоопасными"

Аэропорты четырех городов России признали "ковидоопасными"

5 часов назад
В город не выйти, развлечений нет: как начался отдых в открывшихся санаториях

В город не выйти, развлечений нет: как начался отдых в открывшихся санаториях

3 часа назад
Светлана Журова призналась, что ради любви была готова бросить спорт

Светлана Журова призналась, что ради любви была готова бросить спорт

4 часа назад
Мародерство и грабежи в США не прекращаются, несмотря на комендантский час

Мародерство и грабежи в США не прекращаются, несмотря на комендантский час

7 часов назад
В туалет только с бортпроводником: эксперт рассказал о новых правилах полетов

В туалет только с бортпроводником: эксперт рассказал о новых правилах полетов

7 часов назад
Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

6 часов назад
"Ненастье": драма о времени больших перемен и не менее большой любви

"Ненастье": драма о времени больших перемен и не менее большой любви

8 часов назад
Москвичи получили право гулять, но парки столицы пусты

Москвичи получили право гулять, но парки столицы пусты

01.06.2020 15:30
Нужна помощь: Арсения Слободенюка спасет дренажная вибросистема

Нужна помощь: Арсения Слободенюка спасет дренажная вибросистема

01.06.2020 15:17
Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

29.05.2020 15:59
Колоссальная вспышка в центре Млечного Пути изменила вещество за его пределами

Колоссальная вспышка в центре Млечного Пути изменила вещество за его пределами

1 час назад
В России впервые будут судить жертву за отказ дать показания на преступников

В России впервые будут судить жертву за отказ дать показания на преступников

1 час назад
Мужчина на каблуках, избитый охранником магазина, арестован на двое суток

Мужчина на каблуках, избитый охранником магазина, арестован на двое суток

1 час назад
Тульская полиция грозит блогеру Варламову 30-тысячным штрафом

Тульская полиция грозит блогеру Варламову 30-тысячным штрафом

1 час назад
После трех недель лечения от ковида умер известный врач Таймураз Тедтоев

После трех недель лечения от ковида умер известный врач Таймураз Тедтоев

2 часа назад
Поехали! В России появятся лифты, говорящие голосом Гагарина

Поехали! В России появятся лифты, говорящие голосом Гагарина

2 часа назад
Три человека пострадали в столкновении пяти машин в центре Москвы

Три человека пострадали в столкновении пяти машин в центре Москвы

2 часа назад
Жители Монреаля сняли на видео приплывшего по реке кита

Жители Монреаля сняли на видео приплывшего по реке кита

3 часа назад
Питерский студент убил мать, доказывая ее неправоту

Питерский студент убил мать, доказывая ее неправоту

3 часа назад
Кожные поражения и безумие: Минздрав обновил список симптомов коронавируса

Кожные поражения и безумие: Минздрав обновил список симптомов коронавируса

3 часа назад
Putin Team: президент одобрил идею отшить для него индивидуальную спортивную одежду

Putin Team: президент одобрил идею отшить для него индивидуальную спортивную одежду

3 часа назад
Директор казанской школы с помощью Росгвардии выпроводил выпускников

Директор казанской школы с помощью Росгвардии выпроводил выпускников

3 часа назад
Государственный эпидемиолог Швеции признал, что ограничительных мер было принято недостаточно

Государственный эпидемиолог Швеции признал, что ограничительных мер было принято недостаточно

4 часа назад
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи

Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи

4 часа назад
Около 70 таксистов устроили потасовку на юге Москвы

Около 70 таксистов устроили потасовку на юге Москвы

4 часа назад
5 причин включить детям мультсериал "Кошечки-Собачки" российской студии "Паровоз"

5 причин включить детям мультсериал "Кошечки-Собачки" российской студии "Паровоз"

4 часа назад
От диабета и рака: диетолог рассказала о полезных свойствах клубники

От диабета и рака: диетолог рассказала о полезных свойствах клубники

5 часов назад
Пропаганду нацизма в игре украинских разработчиков в Кремле назвали недопустимой

Пропаганду нацизма в игре украинских разработчиков в Кремле назвали недопустимой

5 часов назад
Радио "Серебряный дождь": у нас просто кончились деньги

Радио "Серебряный дождь": у нас просто кончились деньги

5 часов назад
Убивший любовника и ранивший его мать мужчина скончался в московской больнице

Убивший любовника и ранивший его мать мужчина скончался в московской больнице

5 часов назад
Кошки кашляют, собаки молчат: названы симптомы коронавируса у животных

Кошки кашляют, собаки молчат: названы симптомы коронавируса у животных

6 часов назад
Обнаружены гибридные клещи, переносящие больше заболеваний на далекие расстояния

Обнаружены гибридные клещи, переносящие больше заболеваний на далекие расстояния

6 часов назад
"Светящийся газ" против ковида: Росатом предложил уникальный способ дезинфекции

"Светящийся газ" против ковида: Росатом предложил уникальный способ дезинфекции

6 часов назад
Астроном нашёл "ось вращения Вселенной"

Астроном нашёл "ось вращения Вселенной"

7 часов назад
Доктор Агапкин прокомментировал страхи заразиться коронавирусом в море

Доктор Агапкин прокомментировал страхи заразиться коронавирусом в море

7 часов назад
Победитель танцевального марафона #РОССИЯТАНЦУЕТДОМА Мария Манухина из Москвы

Победитель танцевального марафона #РОССИЯТАНЦУЕТДОМА Мария Манухина из Москвы

9 часов назад
10 ядовитых продуктов, которые есть на каждой кухне

10 ядовитых продуктов, которые есть на каждой кухне

11 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку