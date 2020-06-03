Спикер Госдумы рассказал, что коронавирус поменял в жизни россиян

Коронавирус заставил россиян более ответственно относиться к окружающим.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что за два минувших месяца в условиях пандемии COVID-19 граждане страны поняли, что распространение эпидемии зависит не только от ответственного отношения к своему здоровью, но и к окружающим людям.

Председатель нижней палаты отечественного парламента отметил, что многое зависит от самоорганизации и это то, что, по его мнению, должно "остаться с нами и многие вопросы в будущем решить".

Володин полагает, что все россияне увидели, как важно по-другому отнестись к таким важным сферам, как здравоохранение, наука, организация власти и ее качество. В последнем случае, по мнению спикера, это необходимо для того, чтобы власть была эффективной и качественно решала проблемы людей.