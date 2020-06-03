3 июня 202018:15

Колоссальная вспышка в центре Млечного Пути изменила вещество за его пределами

Астрономы обнаружили в облаках газа за пределами Галактики следы колоссальной вспышки, произошедшей в центре Млечного Пути 3,5 миллиона лет назад. Наши обезьяноподобные предки могли наслаждаться необычным зрелищем в течение целого миллиона лет. По словам экспертов, катаклизм заставил межгалактическое вещество сиять как новогодняя ёлка.

Открытие описано в научной статье, принятой к публикации в издание Astrophysical Journal и доступной в виде препринта.

Следы минувшего

Следы древней катастрофы были зафиксированы при изучении Магелланова Потока. Это полоса межзвёздного газа, протянувшаяся от карликовой галактики Малое Магелланово Облако. Часть этой "ленты" проходит под южным полюсом Млечного Пути на расстоянии в 200 тысяч световых лет от её центра.

Авторы вели наблюдения в ультрафиолетовом диапазоне, используя прославленный телескоп "Хаббл". Они наблюдали 21 далёкий квазар, просвечивающий Магелланов Поток насквозь.

"Когда излучение от квазара проходит через интересующий нас газ, часть излучения с определённой длиной волны поглощается атомами облака", - объясняет соавтор исследования Элэйн Фрэйзер (Elaine Frazer) из Института исследований космоса с помощью космического телескопа "Хаббл".

Выяснив, волны какой именно длины поглощаются веществом, можно отличить нейтральные атомы (имеющие полный набор электронов) от ионов (атомов, лишённых части электронов).

Кто украл электроны?

В предыдущих исследованиях было показано, что Магелланов Поток состоит в основном из нейтральных атомов. Но в нём содержатся и ионы. Это атомы кремния, лишённые одного, двух или трёх электронов, и атомы углерода, утратившие один или три электрона.

Между тем, чтобы оторвать электрон от атома, требуется энергия. Чтобы лишить его двух электронов, энергии нужно больше, а чтобы унести сразу три - ещё больше. Какой же процесс достаточно энергичен, чтобы лишить ядра атомов законной "свиты"?

Есть два возможных сценария частичной ионизации газа. Во-первых, виной всему могут быть столкновения атомов между собой. Во-вторых, дело может быть в излучении, некогда пронизавшем облако насквозь и оторвавшем электроны от атомов. Выяснить, какой из двух вариантов имел место в случае Магелланова Потока можно, изучив, как движется сильно и слабо ионизированный газ в изучаемом объекте.

Поясним. Хаотическое тепловое движение приводит к тому, что каждый атом постоянно сталкивается с соседями. Для абсолютного большинства атомов это проходит бесследно. Однако иногда атом может потерять электрон, в крайнем случае два. Но не три: в холодных межзвёздных облаках атомы движутся слишком медленно.

Столкновения атомов, отрывающие сразу три электрона, возможны лишь в экзотических процессах вроде перемешивания турбулентных потоков. Тогда движение сильно ионизированных атомов должно повторять движение этих несущих их потоков (в которых, повторим, абсолютное большинство атомов остаются нейтральными, так что ионам отведена роль "щепок", плывущих по течению).

А если причина ионизации не в столкновениях атомов, а в пронизавшем вещество излучении? Тогда атомы с высокой степенью ионизации будут рассеяны в тех же массах нейтрального газа, что и слабо ионизированные атомы, а не концентрироваться в особых потоках и течениях. Сколько электронов потеряет атом, зависит от того, какая порция излучения ему достанется, и тут уж кому как повезёт. Здесь явно ни при чём никакие движения в газе.

Луч из центра Галактики

Тщательно изучив движение сильно и слабо ионизированных атомов в Магеллановом Потоке, авторы не обнаружили никаких свидетельств того, что первые концентрируются в особых структурах. Это означает, что газ был ионизирован излучением.

Но есть лишь один процесс, способный породить излучение такой мощности. Это вспышка, вызванная падением огромного облака вещества на сверхмассивную чёрную дыру.

И в связи с этим очень важно, что исследователи рассматривали ту часть Магелланова Потока, которая проходит под центром Галактики. Где, как известно, расположена чёрная дыра массой в четыре миллиона солнц.

Конус излучения, исходящего из южного полюса Галактики окатил Магелланов Поток, но не затронул Передний Рукав. Перевод Вести.Ru.
Иллюстрация NASA, ESA, L. Hustak (STScI).

Чтобы проверить свою версию, исследователи также изучили движение ионов в Переднем Рукаве (при этом учитывалось излучение ещё десяти фоновых квазаров).

Этот шлейф газа тянется от Большого Магелланова Облака на север. Он проходит над экватором Галактики, а не над её полюсами. В случае вспышки в центре Млечного Пути между Передним Рукавом и чёрной дырой оказалась бы половина диска Галактики, наверняка поглотившая бы почти всё излучение.

И действительно, оказалось, что в Переднем Рукаве сильно ионизированный газ движется совсем не так, как слабо ионизированный. То есть здесь атомы ионизируются столкновениями, а не случившейся некогда вспышкой излучения.

Сценарий катастрофы

По расчётам авторов, катаклизм начался 3,5 миллиона лет назад. Тогда к центральной чёрной дыре Млечного Пути приблизилось облако вещества массой в сотню солнц. В течение миллиона лет чёрная дыра поглощала его. Этот бурный процесс раскалял вещество и заставлял его испускать излучение.

По астрономическим меркам миллион лет - это мгновение, поэтому специалисты и называют это событие вспышкой. Но многие поколения наших обезьяноподобных предков по ночам могли видеть сияние в части неба, которую мы сейчас называем созвездием Стрельца.

Из окрестностей чёрной дыры во все стороны рвался поток жёсткого излучения. В плоскости диска Млечного Пути ему предстояло пройти пятьдесят тысяч световых лет, чтобы добраться до края Галактики. По пути эти лучи поглощались межзвёздным газом, поэтому и не достигли Переднего Рукава. А вот над плоскостью Млечного Пути такой преграды не было. Пронизав насквозь тонкий диск, излучение вырывалось по направлению полюсов Галактики в виде двух огромных конусов.

В южный конус и попал ни в чём не повинный Магелланов Поток. Большое количество газа, которого хватило бы на сто миллионов солнц, превратилось из нейтральных атомов в ионы.

"Вспышка была настолько мощной, что заставила [Магелланов] Поток светиться как рождественская ёлка. Это было катастрофическое событие!", - заявляет первый автор статьи Эндрю Фокс (Andrew Fox), также из Института исследований космоса с помощью космического телескопа "Хаббл".

По версии авторов, катаклизм также породил загадочные структуры, известные как пузыри Ферми (показаны фиолетовым).
Иллюстрация NASA Goddard Space Flight Center.

Когда Галактика пускает пузыри

Авторы также полагают, что этот же катаклизм привёл к образованию пузырей Ферми. Напомним, что это два гигантских шарообразных скопления горячей плазмы. Один из них расположен выше, а другой ниже плоскости Млечного Пути.

Диаметр каждого из пузырей составляет около 25 тысяч световых лет, а масса - миллионы солнц. Для сравнения: толщина диска Галактики составляет всего тысячу световых лет.

Пузыри Ферми были открыты в 2010 году, и с тех пор астрономы спорят об их происхождении. Похоже, теперь эта загадка разгадана. Во всяком случае, судя по возрасту, они вполне могут быть плодами той самой вспышки.

"Мы всегда думали, что пузыри Ферми и Магелланов Поток - разные объекты, что они не связаны между собой и занимаются своими делами в разных частях гало Галактики, - признаётся Фокс. - Теперь мы видим, что одна и та же мощная вспышка центральной черной дыры нашей галактики сыграла главную роль [в судьбе] обоих".

К слову, ранее Вести.Ru рассказывали о том, как центральная чёрная дыра Млечного Пути вспыхивает в наши дни. Говорили мы и о том, что её активность может разносить жизнь по Галактике.

Текст: Вести.Наука

Сейчас

18:05

Дело о разливе топлива в Норильске передали в главк СК

17:26

Борьба с коронавирусом обошлась Подмосковью в 40 миллиардов

17:15

В Норильске задержан начальник цеха на ТЭЦ-3

17:12

Путин поддержит кандидатуру Комаровой на пост главы ХМАО

16:31

Путин обрушился на власти Красноярского края

16:22

Разлив нефти под Норильском: Путин готов объявить режим ЧС

16:12

Суд отказался отменить штрафы, выписанные за нарушение самоизоляции

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Начало экологической катастрофы в Норильске сняли на видео

Начало экологической катастрофы в Норильске сняли на видео

13 минут назад
Спикер Госдумы рассказал, что коронавирус поменял в жизни россиян

Спикер Госдумы рассказал, что коронавирус поменял в жизни россиян

52 минуты назад
Борьба с коронавирусом обошлась Подмосковью в 40 миллиардов

Борьба с коронавирусом обошлась Подмосковью в 40 миллиардов

1 час назад
Трамп: приглашения России на саммит G7 требует здравый смысл

Трамп: приглашения России на саммит G7 требует здравый смысл

1 час назад

Трансляции

Завтра, 4 июня

15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
Вода пришла в дома: дожди в Подмосковье побили рекорд 40-летней давности

Вода пришла в дома: дожди в Подмосковье побили рекорд 40-летней давности

2 часа назад
У вас все в порядке со здоровьем? Путин обрушился на власти Красноярского края

У вас все в порядке со здоровьем? Путин обрушился на власти Красноярского края

2 часа назад
Сохранить тайну не удалось: причина развода Юлиана и Анастасии всплыла в телеэфире

Сохранить тайну не удалось: причина развода Юлиана и Анастасии всплыла в телеэфире

46 минут назад
Суд отказался отменить штрафы, выписанные за нарушение самоизоляции

Суд отказался отменить штрафы, выписанные за нарушение самоизоляции

2 часа назад
Аэропорты четырех городов России признали "ковидоопасными"

Аэропорты четырех городов России признали "ковидоопасными"

5 часов назад
В город не выйти, развлечений нет: как начался отдых в открывшихся санаториях

В город не выйти, развлечений нет: как начался отдых в открывшихся санаториях

3 часа назад
Светлана Журова призналась, что ради любви была готова бросить спорт

Светлана Журова призналась, что ради любви была готова бросить спорт

4 часа назад
Мародерство и грабежи в США не прекращаются, несмотря на комендантский час

Мародерство и грабежи в США не прекращаются, несмотря на комендантский час

7 часов назад
В туалет только с бортпроводником: эксперт рассказал о новых правилах полетов

В туалет только с бортпроводником: эксперт рассказал о новых правилах полетов

7 часов назад
Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

6 часов назад
"Ненастье": драма о времени больших перемен и не менее большой любви

"Ненастье": драма о времени больших перемен и не менее большой любви

8 часов назад
Москвичи получили право гулять, но парки столицы пусты

Москвичи получили право гулять, но парки столицы пусты

01.06.2020 15:30
Нужна помощь: Арсения Слободенюка спасет дренажная вибросистема

Нужна помощь: Арсения Слободенюка спасет дренажная вибросистема

01.06.2020 15:17
Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

29.05.2020 15:59
Колоссальная вспышка в центре Млечного Пути изменила вещество за его пределами

Колоссальная вспышка в центре Млечного Пути изменила вещество за его пределами

1 час назад
В России впервые будут судить жертву за отказ дать показания на преступников

В России впервые будут судить жертву за отказ дать показания на преступников

1 час назад
Мужчина на каблуках, избитый охранником магазина, арестован на двое суток

Мужчина на каблуках, избитый охранником магазина, арестован на двое суток

1 час назад
Тульская полиция грозит блогеру Варламову 30-тысячным штрафом

Тульская полиция грозит блогеру Варламову 30-тысячным штрафом

1 час назад
После трех недель лечения от ковида умер известный врач Таймураз Тедтоев

После трех недель лечения от ковида умер известный врач Таймураз Тедтоев

2 часа назад
Поехали! В России появятся лифты, говорящие голосом Гагарина

Поехали! В России появятся лифты, говорящие голосом Гагарина

2 часа назад
Три человека пострадали в столкновении пяти машин в центре Москвы

Три человека пострадали в столкновении пяти машин в центре Москвы

2 часа назад
Жители Монреаля сняли на видео приплывшего по реке кита

Жители Монреаля сняли на видео приплывшего по реке кита

3 часа назад
Питерский студент убил мать, доказывая ее неправоту

Питерский студент убил мать, доказывая ее неправоту

3 часа назад
Кожные поражения и безумие: Минздрав обновил список симптомов коронавируса

Кожные поражения и безумие: Минздрав обновил список симптомов коронавируса

3 часа назад
Putin Team: президент одобрил идею отшить для него индивидуальную спортивную одежду

Putin Team: президент одобрил идею отшить для него индивидуальную спортивную одежду

3 часа назад
Директор казанской школы с помощью Росгвардии выпроводил выпускников

Директор казанской школы с помощью Росгвардии выпроводил выпускников

3 часа назад
Государственный эпидемиолог Швеции признал, что ограничительных мер было принято недостаточно

Государственный эпидемиолог Швеции признал, что ограничительных мер было принято недостаточно

4 часа назад
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи

Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи

4 часа назад
Около 70 таксистов устроили потасовку на юге Москвы

Около 70 таксистов устроили потасовку на юге Москвы

4 часа назад
5 причин включить детям мультсериал "Кошечки-Собачки" российской студии "Паровоз"

5 причин включить детям мультсериал "Кошечки-Собачки" российской студии "Паровоз"

4 часа назад
От диабета и рака: диетолог рассказала о полезных свойствах клубники

От диабета и рака: диетолог рассказала о полезных свойствах клубники

5 часов назад
Пропаганду нацизма в игре украинских разработчиков в Кремле назвали недопустимой

Пропаганду нацизма в игре украинских разработчиков в Кремле назвали недопустимой

5 часов назад
Радио "Серебряный дождь": у нас просто кончились деньги

Радио "Серебряный дождь": у нас просто кончились деньги

5 часов назад
Убивший любовника и ранивший его мать мужчина скончался в московской больнице

Убивший любовника и ранивший его мать мужчина скончался в московской больнице

5 часов назад
Кошки кашляют, собаки молчат: названы симптомы коронавируса у животных

Кошки кашляют, собаки молчат: названы симптомы коронавируса у животных

6 часов назад
Обнаружены гибридные клещи, переносящие больше заболеваний на далекие расстояния

Обнаружены гибридные клещи, переносящие больше заболеваний на далекие расстояния

6 часов назад
"Светящийся газ" против ковида: Росатом предложил уникальный способ дезинфекции

"Светящийся газ" против ковида: Росатом предложил уникальный способ дезинфекции

6 часов назад
Астроном нашёл "ось вращения Вселенной"

Астроном нашёл "ось вращения Вселенной"

7 часов назад
Доктор Агапкин прокомментировал страхи заразиться коронавирусом в море

Доктор Агапкин прокомментировал страхи заразиться коронавирусом в море

7 часов назад
Победитель танцевального марафона #РОССИЯТАНЦУЕТДОМА Мария Манухина из Москвы

Победитель танцевального марафона #РОССИЯТАНЦУЕТДОМА Мария Манухина из Москвы

9 часов назад
10 ядовитых продуктов, которые есть на каждой кухне

10 ядовитых продуктов, которые есть на каждой кухне

11 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку