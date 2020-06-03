Тема:

Коронавирус 4 минуты назад

3 июня 202019:50

Воробьев: при первой же возможности будет следующий этап снятия ограничений

Воробьев: при первой же возможности будет следующий этап снятия ограничений

Сегодня в Подмосковье возобновили свою работу салоны красоты, массажные кабинеты, солярии, сауны и бани. С 1 июня открылись для посещения прихожанами храмы. С чем связаны послабления, и каковы дальнейшие планы — рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

- Андрей Юрьевич, во время интервью вы будете в маске?

- Для интервью, конечно, сниму маску, ребята на дистанции, все нормально!

- Но обычно вы в ней ходите?

- Да, и обязательно соблюдаем все требования, это очень важно. У нас в Доме правительства работает большое количество сотрудников, и, к сожалению, как и в любом другом учреждении, в любой другой отрасли тоже есть те, кто переболел COVID.

- Что касается темы нашей беседы: сегодня в Подмосковье был отменен ряд ограничений, введенных ранее из-за коронавируса. В том числе начали работу многие объекты сферы услуг, где есть относительно плотный контакт граждан – это салоны красоты, массаж, сауна и так далее. Скажите, почему было принято такое решение? И нет ли тут дополнительного риска новой вспышки заболеваемости?

- Риск есть. Плотный контакт везде происходит – и в автобусе, и в метро, и в поездах. И даже проходя по мосту пешеходному у нас здесь, в Красногорске, порядка 10 тысяч человек проходит – там тоже плотный контакт. Весь вопрос, насколько ты готов работать в новых стандартах, то, о чем говорит главный санитарный врач. Ведь все, что мы открыли, мы открыли, к сожалению, с условием сберечь здоровье людей, и ни в коем случае не сделать так, чтобы наши койки были заняты. Поэтому и парикмахерских, и в салонах красоты, и на промышленных предприятиях, и в магазинах, и в автобусе и просто находясь в оживленных местах – нужно быть в маске! Нужно понимать, что сегодня – это прямая необходимость.

- Давайте напомним еще раз, какие меры безопасности нужно соблюдать как в целом, так и при посещении организаций, которые работают в сфере услуг. И как долго продлится масочно-перчаточный режим.

- У нас ситуация стабилизировалась, об этом все сейчас говорят. Но эта стабилизация очень зыбкая. Коэффициент распространения на сегодня балансирует от 0,85 – 0,92, а хотелось бы меньше. Для того, чтобы это произошло, нужно дальше соблюдать меры изоляции, социальной дистанции и всех тер мер предосторожности, которые предполагаются. Если это парикмахерская – это защитное стекло и респиратор, если это клиент или пациент, то он обязательно должен находиться в маске. Даже в той же "чистой" поликлинике. Ведь мы сегодня открываем работу медучреждений, а это огромный запрос наших жителей, для того, чтобы поликлиники и стационары работали уже в "чистом" режиме. И для того, чтобы это происходило, мы должны знать, что все это возможно только при новых стандартах и новых условиях. Но, к сожалению, и вы, и каждый из нас замечает, что некоторые просто игнорируют это. Это люди, которые думают, что они никогда не столкнутся ни с ИВЛ, ни с врачом-реаниматологом или инфекционистом. Наша главная задача – просить, убеждать. И, конечно, должно быть неприятие самих людей в тех местах, где много людей – автобусы или вагон поезда.

У нас сейчас хорошая динамика: в последние три-четыре дня идет устойчивый минус по койкам. Но хотелось бы, чтобы это продлилось вечно, потому что уже сейчас каждый житель задает вопрос: "Когда откроются детские сады? Что со школами? Когда будут открыты торговые центры? Когда можно будет пойти в кино или заняться спортом?" Тогда, когда мы увидим устойчивое снижение эпидемии – другого рецепта нет. Нет, рецепт есть, конечно, — это вакцина и лекарства. Сейчас мы слышим, в том числе, благодаря вашему каналу, что идут активные разработки, уже идут лабораторные исследования. Но все это займет месяцы.

- Если все-таки ситуация будет налаживаться, каким может быть в Подмосковье следующий этап снятия ограничений?

- Как только появляется первая возможность, мы добавляем вот эту "дозу" свободы и "дозу" комфортной жизни. Например, у нас две недели назад работало 1300 дежурных групп в детских садах, а с этой недели – уже 2500. На следующей неделе еще тысячу открываем. Почему? Потому что родители ходят на работу, и порой им не с кем оставить ребенка. Мы понимаем все эти переживания и неудобства, и очень внимательно с Роспотребнадзором, с главным санитарным врачом, буквально следим за всеми показателями.

Следующий вопрос сейчас – обычная работа стоматологов и поликлиник, стационаров и кинотеатров, когда можно будет собраться командой и поиграть в футбол или волейбол, или в баскетбол. Нас это тоже волнует, потому что мы хотим, чтобы жизнь вошла в нормальное русло. Но для того чтобы достичь успеха, как известно, в этой жизни нужно поработать, быть очень бдительными и внимательными.

- По вашим оценкам, какие категории бизнеса откроются в самую последнюю очередь? Что остается "последним рубежом"?

- Я думаю, рестораны, торговые центры. Для нас это очень важно. В Московской области 25% валового регионального продукта – это торговля, торговые центры. Они у нас закрыты, а это экономика. Вы можете себе представить, что за 5 прошедших месяцев вместо того, чтобы получить плюс 34 миллиарда рублей дохода, мы получили минус 10 к 2019 году. То есть вся эта борьба, если оценивать ее в деньгах, пока еще рано говорить, но обошлась нам уже порядка 40 миллиардов рублей.

Поэтому то, о чем говорил президент, каждое открытие должно быть тщательно взвешено для того, чтобы и рабочие места не потерять, чтобы люди начали ходить на работу, зарабатывать, а экономика – давать свои результаты. А, с другой стороны, ни в коем случае не допускать заболевания коронавирусом. Это всегда очень сложные моменты, они всегда очень чувствительные. И я здесь прошу понять нас. Те, кто внимательно следит, в том числе, и критикует наши действия, должен понимать, что мы руководствуемся только тем, чтобы в семье не было больных, чтобы в семье была работа, чтобы каждый человек, кому нужна плановая операция, мог смело пойти и поправить свое здоровье. Все это очень чувствительно! И мы прекрасно понимаем, что на нас лежит огромная ответственность, мы к этому относимся предельно взвешенно. Каждый шаг мы взвешиваем, мы советуемся – это коллегиальные решения. Это не с бухты-барахты принимается. Торговые центры – вот что хотелось бы открыть в следующую очередь.

- Вот вы упомянули плановую медицинскую помощь. Скажите, когда в полном объёме её планируется восстановить, и как вы сейчас оцениваете загруженность медицинских учреждений?

- Ну, вот так мы плановую помощь не откроем, потому что нам нужно подготовить стационары и поликлиники. Есть определённая процедура, она занимает порядка, наверно, недели. Во-первых, пациенты должны все уйти из "грязных" клиник. Потом идёт подготовка госпиталя, затем проверяется весь персонал – он должен быть чистый, говоря сегодняшним языком, и только потом начинает работать поликлиника и стационар. С 8 числа первый этап, с 15 — ещё большее количество коек мы открываем. Сегодняшняя ситуация говорит нам о том, что мы можем закрывать те койки, которые были созданы в экстренном порядке. Вы можете себе представить, что в Московской области во все времена больше 2000 инфекционных коек никогда не было? Причём с ИВЛ, ну, наверно максимум было 10%. А на 1 мая мы создали порядка 15 тысяч коек инфекционных. ИВЛ, кислород, лекарства, СИЗы – всё необходимое. Это потребует ещё ресурсов и это потребует времени. Здесь лучше всё тщательно подготовить, чем допустить какую-либо нелепую ошибку. Мы должны её избежать.

- Андрей Юрьевич, ещё один вопрос. Начинают работать религиозные учреждения, открывают свои двери храмы, мечети. Скажите, есть ли какие-то ограничения при их посещении, ну, допустим, по количеству людей одновременно?

- Да, конечно.

- ... которые находятся в помещении? Или тут всё-таки религиозные организации принимают решения?

- Нет, главный врач у нас сегодня регламентирует, утверждает новый стандарт. Прежде всего служба проходит на улице. Сейчас, слава богу, лето, мы очень надеемся, что оно будет всё-таки тёплым, и лето действительно придёт. Всё, что касается таких таинств, как причастие, исповедь, там даже в этом есть очень подробный алгоритм. Как это может ни странно и ни печально, его обязан соблюдать каждый священнослужитель, иначе это тоже риск. Поэтому даже здесь всё нужно делать предельно внимательно и осторожно. Если ты хочешь быть здоров сам и видеть вокруг себя здоровых людей.

Ранее по теме

Сейчас

20:26

В Красноярском крае введен режим ЧС федерального уровня

19:17

Лукашенко отправил правительство в отставку

18:05

Дело о разливе топлива в Норильске передали в главк СК

17:26

Борьба с коронавирусом обошлась Подмосковью в 40 миллиардов

17:15

В Норильске задержан начальник цеха на ТЭЦ-3

17:12

Путин поддержит кандидатуру Комаровой на пост главы ХМАО

16:31

Путин обрушился на власти Красноярского края

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Красноярском крае введен режим ЧС федерального уровня

В Красноярском крае введен режим ЧС федерального уровня

8 минут назад
Российскую вакцину от COVID-19 уже испытывают на добровольцах: когда ждать защиту от вируса

Российскую вакцину от COVID-19 уже испытывают на добровольцах: когда ждать защиту от вируса

20 минут назад
Воробьев: при первой же возможности будет следующий этап снятия ограничений

Воробьев: при первой же возможности будет следующий этап снятия ограничений

55 минут назад
Спикер Госдумы рассказал, что коронавирус поменял в жизни россиян

Спикер Госдумы рассказал, что коронавирус поменял в жизни россиян

2 часа назад

Трансляции

Завтра, 4 июня

15:00

Брифинг Марии Захаровой
Все трансляции
Трамп: приглашения России на саммит G7 требует здравый смысл

Трамп: приглашения России на саммит G7 требует здравый смысл

3 часа назад
У вас все в порядке со здоровьем? Путин обрушился на власти Красноярского края

У вас все в порядке со здоровьем? Путин обрушился на власти Красноярского края

4 часа назад
Сохранить тайну не удалось: причина развода Юлиана и Анастасии всплыла в телеэфире

Сохранить тайну не удалось: причина развода Юлиана и Анастасии всплыла в телеэфире

2 часа назад
Лукашенко отправил правительство в отставку

Лукашенко отправил правительство в отставку

1 час назад
Суд отказался отменить штрафы, выписанные за нарушение самоизоляции

Суд отказался отменить штрафы, выписанные за нарушение самоизоляции

4 часа назад
В город не выйти, развлечений нет: как начался отдых в открывшихся санаториях

В город не выйти, развлечений нет: как начался отдых в открывшихся санаториях

4 часа назад
Светлана Журова призналась, что ради любви была готова бросить спорт

Светлана Журова призналась, что ради любви была готова бросить спорт

6 часов назад
На телеканале "Россия-Культура" покажут премьеру спектакля "Вместо эпилога"

На телеканале "Россия-Культура" покажут премьеру спектакля "Вместо эпилога"

47 минут назад
Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

Профессиональные заболевания голосовых связок – симптомы, лечение и профилактика

7 часов назад
"Ненастье": драма о времени больших перемен и не менее большой любви

"Ненастье": драма о времени больших перемен и не менее большой любви

10 часов назад
Москвичи получили право гулять, но парки столицы пусты

Москвичи получили право гулять, но парки столицы пусты

01.06.2020 15:30
Нужна помощь: Арсения Слободенюка спасет дренажная вибросистема

Нужна помощь: Арсения Слободенюка спасет дренажная вибросистема

01.06.2020 15:17
Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

Пандемия COVID-19: как вирус влияет на наш организм

29.05.2020 15:59
Посол РФ в США: мы хотим, чтобы Америка вылечилась как можно скорее

Посол РФ в США: мы хотим, чтобы Америка вылечилась как можно скорее

40 минут назад
Сенатор Пушков: Америка показала истинное лицо Западного мира

Сенатор Пушков: Америка показала истинное лицо Западного мира

42 минуты назад
Начало экологической катастрофы в Норильске сняли на видео

Начало экологической катастрофы в Норильске сняли на видео

1 час назад
Колоссальная вспышка в центре Млечного Пути изменила вещество за его пределами

Колоссальная вспышка в центре Млечного Пути изменила вещество за его пределами

2 часа назад
В России впервые будут судить жертву за отказ дать показания на преступников

В России впервые будут судить жертву за отказ дать показания на преступников

2 часа назад
Мужчина на каблуках, избитый охранником магазина, арестован на двое суток

Мужчина на каблуках, избитый охранником магазина, арестован на двое суток

2 часа назад
Тульская полиция грозит блогеру Варламову 30-тысячным штрафом

Тульская полиция грозит блогеру Варламову 30-тысячным штрафом

3 часа назад
После трех недель лечения от ковида умер известный врач Таймураз Тедтоев

После трех недель лечения от ковида умер известный врач Таймураз Тедтоев

3 часа назад
Вода пришла в дома: дожди в Подмосковье побили рекорд 40-летней давности

Вода пришла в дома: дожди в Подмосковье побили рекорд 40-летней давности

3 часа назад
Поехали! В России появятся лифты, говорящие голосом Гагарина

Поехали! В России появятся лифты, говорящие голосом Гагарина

4 часа назад
Три человека пострадали в столкновении пяти машин в центре Москвы

Три человека пострадали в столкновении пяти машин в центре Москвы

4 часа назад
Жители Монреаля сняли на видео приплывшего по реке кита

Жители Монреаля сняли на видео приплывшего по реке кита

4 часа назад
Питерский студент убил мать, доказывая ее неправоту

Питерский студент убил мать, доказывая ее неправоту

4 часа назад
Кожные поражения и безумие: Минздрав обновил список симптомов коронавируса

Кожные поражения и безумие: Минздрав обновил список симптомов коронавируса

4 часа назад
Putin Team: президент одобрил идею отшить для него индивидуальную спортивную одежду

Putin Team: президент одобрил идею отшить для него индивидуальную спортивную одежду

5 часов назад
Директор казанской школы с помощью Росгвардии выпроводил выпускников

Директор казанской школы с помощью Росгвардии выпроводил выпускников

5 часов назад
Государственный эпидемиолог Швеции признал, что ограничительных мер было принято недостаточно

Государственный эпидемиолог Швеции признал, что ограничительных мер было принято недостаточно

5 часов назад
Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи

Ростуризм сообщил, когда откроются южные пляжи

5 часов назад
Около 70 таксистов устроили потасовку на юге Москвы

Около 70 таксистов устроили потасовку на юге Москвы

5 часов назад
5 причин включить детям мультсериал "Кошечки-Собачки" российской студии "Паровоз"

5 причин включить детям мультсериал "Кошечки-Собачки" российской студии "Паровоз"

6 часов назад
От диабета и рака: диетолог рассказала о полезных свойствах клубники

От диабета и рака: диетолог рассказала о полезных свойствах клубники

6 часов назад
Пропаганду нацизма в игре украинских разработчиков в Кремле назвали недопустимой

Пропаганду нацизма в игре украинских разработчиков в Кремле назвали недопустимой

6 часов назад
Радио "Серебряный дождь": у нас просто кончились деньги

Радио "Серебряный дождь": у нас просто кончились деньги

6 часов назад
Убивший любовника и ранивший его мать мужчина скончался в московской больнице

Убивший любовника и ранивший его мать мужчина скончался в московской больнице

7 часов назад
Кошки кашляют, собаки молчат: названы симптомы коронавируса у животных

Кошки кашляют, собаки молчат: названы симптомы коронавируса у животных

7 часов назад
Обнаружены гибридные клещи, переносящие больше заболеваний на далекие расстояния

Обнаружены гибридные клещи, переносящие больше заболеваний на далекие расстояния

7 часов назад
"Светящийся газ" против ковида: Росатом предложил уникальный способ дезинфекции

"Светящийся газ" против ковида: Росатом предложил уникальный способ дезинфекции

7 часов назад
Астроном нашёл "ось вращения Вселенной"

Астроном нашёл "ось вращения Вселенной"

8 часов назад
Доктор Агапкин прокомментировал страхи заразиться коронавирусом в море

Доктор Агапкин прокомментировал страхи заразиться коронавирусом в море

8 часов назад
Победитель танцевального марафона #РОССИЯТАНЦУЕТДОМА Мария Манухина из Москвы

Победитель танцевального марафона #РОССИЯТАНЦУЕТДОМА Мария Манухина из Москвы

10 часов назад
10 ядовитых продуктов, которые есть на каждой кухне

10 ядовитых продуктов, которые есть на каждой кухне

12 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку