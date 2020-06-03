Заказы на промышленные товары в США упали на 13% в апреле

Новые заказы на товары, произведенные заводами США, упали в апреле, и планы коммерческих расходов на оборудование оказались намного слабее, чем первоначально предполагалось, передает Reuters.

Также отмечалось, что бизнес-инвестиции в США оставались низкими в начале второго квартала на фоне пандемии коронавируса.

Министерство торговли сообщило, что заказы на промышленные товары упали в апреле на 13% после падения на 11% в марте. Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали, что промышленные заказы упадут на 14% в апреле.

В годовом исчислении объем промышленных заказов сократился на 8% в апреле. Но спад в обрабатывающей промышленности, на которую приходится 11% экономической активности США, вероятно, близок к завершению.

Институт управления снабжением (ISM) сообщил ранее, что его показатель национальной промышленной активности несколько вырос в мае после с 11-летнего минимума в предыдущем месяце.

Сектор по-прежнему испытывает проблемы из-за сбоев в цепочках поставок после закрытия предприятий по всему миру для борьбы с распространением COVID-19. Меры по социальному дистанцированию на фабриках по мере их открытия также наносят ущерб производству.

Более дешевая нефть, которая подорвала прибыль в энергетическом секторе, также оказывает давление на производителей бурового оборудования.

Невыполненные заказы на заводах упали на 1,6% в апреле после падения на 2,1% в марте. Запасы на фабриках в апреле снизились на 0,4%, а поставки промышленных товаров упали на 13,5%.

Заказы на транспортное оборудование упали на 48,3% в апреле после падения на 43,2% в предыдущем месяце. Заказов на гражданские самолеты не было, а заказы на автомобили и запчасти упали на 29,3%. Заказы на машины упали на 7,2% в апреле.

Заказы на электрооборудование, приборы и комплектующие снизились на 9%.

Правительство также сообщило, что заказы на капитальные товары, не относящиеся к обороне, за исключением самолетов, которые рассматриваются как показатель планов коммерческих расходов на оборудование, в апреле сократились на 6,1%.

Отгрузки основных средств производства, которые используются для расчета расходов на оборудование для бизнеса в отчете по ВВП, упали на 5,7% в апреле вместо снижения на 5,4%, как сообщалось ранее. Инвестиции в бизнес сократились четыре квартала подряд.