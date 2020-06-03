Начало экологической катастрофы в Норильске сняли на видео

Двое жителей Норильска оказались рядом с ТЭЦ-3 в тот момент, когда прохудилась цистерна с дизельным топливом и горючее рекой хлынуло на землю. Убивающие все на своем пути ручьи они сняли на видео.

Разгерметизация резервуара с дизелем произошла днем 29 мая. О проблеме узнали, когда в лужу заехал автомобиль и топливо вспыхнуло. Пожар потушили, но из пробоины вылилось около 20 тысяч тонн горючего, которое попало в ручьи и реки Амбарную и Дальдыкан.

"Вот это катастрофа! Тут знаешь что сейчас начнется?! Смотри, чистая соляра!" — произносит один из мужчин.

В среду на совещании у президента глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что информация о ЧП поступила в ведомство только спустя два дня. В то же время первый вице-президент — операционный директор компании "Норникель" Сергей Дяченко отметил, что данные былиа оперативно переданы в ГО и ЧС Норильска, а оттуда в краевое управление МЧС сразу после ликвидации пожара.

В рамках уголовного дела о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин, однако от дачи показаний он отказался.

Ставшая источником загрязнения ТЭЦ-3 работает на природном газе, а дизельное топливо используется как резервный источник.