С 4 июня в режим самоизоляции омичей внесут послабления

Ряд послаблений в режим самоизоляции вводится в Омской области с 4 июня. Как уточняет ГТРК "Иртыш", с завтрашнего дня возобновят работу торговые центры и библиотеки, автошколы. Также выйдут на обычные маршруты дачные автобусы.

Жители области смогут гулять без ограничений, заниматься спортом. Правда, скверы и парки пока останутся закрыты. Контролировать соблюдение правил поведения будут полицейские.

В мэрии рассказали, что более пятидесяти жителям Омска были выписаны штрафы за нарушение режима самоизоляции — от одной до 30 000 рублей. Кроме того, около семи тысяч организаций будут наказаны за нарушение санитарных требований. Например, сотрудникам не измеряют температуру, нет масок и антисептиков. Данные этих компаний переданы в Роспотребнадзор.

По информации оперштаба, общее количество случаев коронавирусной инфекции в регионе с начала эпидемии — 1482, число выздоровевших — 558. За минувшие сутки к ним прибавилось еще 43 пациента. Дома на карантине остается 2588 человек. В омских лабораториях проведено более 130 тысяч тестов на коронавирус.