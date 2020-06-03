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Беспорядки в США 50 минут назад

3 июня 202020:05

Посол РФ в США: мы хотим, чтобы Америка вылечилась как можно скорее

Все, что сейчас происходит в Америке, — это всплеск и взрыв тех противоречий, которые копились долгое время. И на все наложился коронавирус COVID-19, а также экономическая ситуация в стране. 40 миллионов безработных устали от карантина и изоляции. Поэтому весь негатив выплеснулся на американские улицы. Такое заявление сделал в эфире телеканала "Россия 1" чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов.

"В Америке с горечью наблюдают за тем, что здесь происходит. Это, конечно, беда — на улицах погибают люди. Мы видим, какие акты предпринимаются со стороны мародеров и провокаторов, которые, как всегда, присоединяются к мирным демонстрациям. Однако даже в этой ситуации, когда страна столкнулась со столь серьезными проблемами, пытаются найти российский след и обвинить Россию, что мы вмешиваемся во внутренние дела США", — отметил российский посол.

Газеты Washington Post и Politic опубликовали данные, что якобы Россия контролирует и регулирует данную ситуацию.

"Это неправда! У меня такое ощущение, что все позитивные и конструктивные сигналы от Дональда Трампа, который говорит о необходимости улучшить российско-американские отношения, не доходят до среднего уровня, до непосредственных исполнителей", — подчеркнул Антонов.

По мнению чрезвычайного и полномочного посла, происходящее в Америке — это еще одно свидетельство нарушения прав человека и двойных стандартов.

"Но мне не хотелось бы делать сейчас акцент именно на это. Конечно, наших дипломатов беспокоит ситуация. Мы хотим, чтобы страна вылечилась и как можно быстрее восстановился порядок и конституционные права людей, — отметил Анатолий Антонов. — Программу "60 минут" очень внимательно смотрят в США и реагируют на все высказывания. Поэтому я стараюсь столь аккуратно подавать тот или иной тезис в прямом эфире".

Посол привел пример двойных стандартов – в прессе часто можно встретить сопоставление Гонконга и Крыма. Однозначно, с одной стороны, говорится о том, что необходимо вмешиваться во внутренние дела. Также говорится о нарушении прав россиян, которые проживают в Крыму.

В связи с этим Антонов отметил, что российская сторона неоднократно предлагала коллегам из США приехать в Крым, посетить Севастополь, поговорить с простыми россиянами и самим убедиться, как живется людям в Крыму.

Кроме того, посол коснулся вопроса возвращения России в G7.

"Мы внимательно следим за всеми выступлениями американского президента. В одном из них прозвучало заявление о том, что формат Большой семерки устарел и изжил себя. С таким подходом мы согласны. Решать вопросы мировой политики нужно не в элитарных клубах, а в более широкой представленности стран", — сказал Анатолий Антонов.

Между тем дипломат признался, что плохо себе представляет решение каких-либо международных вопросов без Китая.

"Сегодня у нас есть достаточно много широко представленных групп стран, таких как: G20, БРИКС, где решаются вопросы международной безопасности и стратегической стабильности", — добавил он.

Что касается российско-американских отношений, посол определил их состояние на сегодняшний день как "подмороженное". По его словам, с одной стороны, президенты обеих стран в конструктивном диалоге поставили задачи, которые нужно решать в ближайшее время: это борьба с коронавирусом, взаимодействие в области космоса, реализация плана в отношении Большой семерки, а также проблемы глобальной безопасности и контроля над вооружениями.

Но, с другой стороны, при общении с коллегами из Госдепартамента и Белого дома создается впечатление, что эти позитивные сигналы до них не доходят, констатировал Антонов.

"Я не ощущаю настроя американского президента поладить с Российской Федерацией", — признался он.

Российский посол считает, что на сегодняшний день в российско-американских отношениях накопился огромный ворох проблем: это проблемы российского присутствия в США, работы, собственности. Особо он подчеркнул серьезную проблему с нашими так называемыми "сидельцами", их сейчас в американских тюрьмах насчитывается около 100 человек.

При этом Анатолий Антонов подчеркнул, что потенциал российско-американского взаимодействия огромен, он позволяет решать конкретные задачи: это и борьба с терроризмом, и борьба с пандемией. В связи с этим дипломат выразил признательность США за предоставленные 150 аппаратов ИВЛ, назвав это жестом доброй воли американского президента. И, в свою очередь, выразил надежду на то, что американский народ и правительство также позитивно оценивают ту медицинскую помощь, которую Россия оказала в свое время США.

В заключение посол ответил на один из важных для России вопросов, касающийся попытки со стороны Америки остановить строительство "Северного потока-2". Он не сомневается, что проект обязательно будет завершен, и США не сможет этому помешать.

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