Сенатор Пушков: Америка показала истинное лицо Западного мира

Массовые беспорядки и погромы в Соединенных Штатах сняли "глянцевую" обложку с американской мечты. Такое мнение выразил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в прямом эфире на телеканале "Россия 1", комментируя свой пост в соцсетях о том, что США, претендующие на глобальное лидерство, "посыпались" и вступили во времена "сумятицы". По его словам, внутренний расовый раскол в США нанес колоссальный и мощнейший удар по авторитету и имиджу страны.

"Сейчас мы все увидели настоящую Америку. Соединенные Штаты продемонстрировали всему Западному миру те части, которые обычно в приличном обществе не показывают", — сказал сенатор.

По мнению Пушкова, сравнивать происходящие беспорядки в США с украинским Майданом не стоит:

"Майдан — это управляемая история. У нее есть местные политические лидеры, которые пользуются прямой поддержкой из-за рубежа. Майдан затевался ради свержения украинской власти. Если кто-то и пытается им воспользоваться для ослабления Трампа, то все же это не специально задуманная история. Я не думаю, что демократы это специально придумали и подложили под Трампа. Это взорвалась этническая бомба в США", — добавил Пушков.



"Это точно не Майдан, но очень серьезный сигнал хрупкости и неблагополучности нынешних США", — заключил сенатор.