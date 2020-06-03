Российскую вакцину от COVID-19 уже испытывают на добровольцах: когда ждать защиту от вируса

В подмосковный 48-й научно-исследовательский институт Минобороны 3 июня прибыли 50 добровольцев-военнослужащих для клинических испытаний новой вакцины от коронавируса. Первая фаза эксперимента должна определить, насколько препарат безопасен для человеческого организма. Именно в связи с возможными рисками были отобраны наиболее крепкие физически и полностью здоровые люди. По словам специалистов, после вакцинирования добровольцы могут испытывать недомогание, поскольку препарат создан на основе ДНК аденовируса, вызывающего жар и лихорадку. Но под надзором военных медиков все должно пройти в штатном режиме.

В лаборатории института Министерства обороны, обычно закрытой для посторонних, идет напряженная работа над созданием первой российской вакцины от коронавируса. Она входит в завершающую фазу — испытания на людях.

Добровольцев было много, но для клинических испытаний отобрано только 50. Это прапорщики и офицеры в возрасте от 25 до 50 лет, 45 мужчин и 5 женщин, в их числе 10 медработников.

"Отбор кандидатов осуществлялся среди военнослужащих по контракту, так как проведение тестирования по призыву запрещено законодательством Российской Федерации. Очень важным перед началом исследований является недопущение заражения добровольцев, поэтому они и медицинский персонал будут находиться в изоляции", — рассказал начальник главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко Евгений Крюков.

Съемочная группа нашего телеканала, когда еще шли испытания на животных, побывала в самом сердце института и увидела мобильные лаборатории, работавшие в Италии и Сербии. Этот опыт работы в инфекционных очагах конечно использовался и при создании вакцины. Доклинические испытания, в ходе которых у всех животных выявлен иммунный ответ на сыворотку, заняли два месяца. Разработкой институт Министерства обороны занимался совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. О завершающихся испытаниях Сергей Шойгу докладывал Владимиру Путину еще 26 мая.

Вакцина рекомбинантная, то есть созданная при помощи генной инженерии. Как правило, схема создания этих вакцин такая: берется так называемый вектор — вирус-пустышка — он служит транспортным средством. В него помещается коронавирус. Этот гибрид отправляется в клетку человека, запуская в организме иммунный ответ. Такие вакцины учеными всего мира считаются самыми безопасными.

"Ранее специалистами 48-го института была доказана эффективность и безопасность этого препарата как на крупных лабораторных животных, так и на мелких — обезьянах и хомяках", — рассказал начальник 48-го Центрального научно-исследовательского института Министерства обороны Сергей Борисевич.

У грызунов при течении болезни наблюдалась знакомая клиническая картина: легкие на рентгене выглядят как матовое стекло. Для последней стадии доклинических испытаний выбрали яванских макак, чья легочная система максимально похожа на человеческую.

Военный институт микробиологии за 92 года своей истории разработал десятки вакцин и сывороток. Среди последних — вакцина против лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома, известного больше как MERS — он тоже из семейства коронавирусов, только гораздо более опасный.

Россия все ближе к получению вакцины. Мы приступаем к клиническим испытаниям на добровольцах одними из первых в мире. На этом завершающем этапе требуется подтвердить безопасность и иммуногенность, проще говоря — эффективность препарата. Если испытания проходят успешно, вакцина отправляется на конвейер.