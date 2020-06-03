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Коронавирус 41 минута назад

3 июня 202020:50 Наиля Аскер-заде

Нужно быть осторожными: директор евробюро ВОЗ оценил ситуацию с COVID-19 в России

Нужно быть осторожными: директор евробюро ВОЗ оценил ситуацию с COVID-19 в России

Как ситуацию с коронавирусом COVID-19 в России оценивают во Всемирной организации здравоохранения рассказал в интервью телеканалу "Россия 1" " директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге.

"Здравствуйте", — по-русски приветствует корреспондента Наилю Аскер-заде Ханс Клюге,

— Как вы оцениваете меры, принимаемые в России по борьбе с коронавирусом?

"Россия выполняла все рекомендации ВОЗ, — отмечает Клюге. — Осуществлен совокупный подход, политика сдерживания, смягчения и вовлечения общества. Но есть проблемы, также как и в других станах, которые связаны с тем, что медицинские сотрудники, например, должны быть очень хорошо защищены от коронавирусной инфекции".

— Сейчас многие страны выходят с карантина, но ограничения не снимают полностью.

"Европейская организация ВОЗ выпустила детальное руководство для стран о том, когда и как можно ослаблять меры. Не могу сказать, что в данный момент мы не можем смотреть на реальность после коронавируса, для меня, например, нет такого понятия как "после вируса", — признался директор Европейского бюро ВОЗ. — И нам придется учиться жить с коронавирусом так же, как мы научились жить с другими вирусами, такими как сезонная простуда. Новым элементом будет то, что мы должны научиться защищать самых уязвимых людей в обществе".

— Вы помните тот момент или может быть сообщение о количестве заразившихся в сутки, когда вы подумали: ну, все, кошмар?

"Да, очень хорошо помню, так как в тот момент я отмечал Рождество, — кивает ЗХанс Клюге. — И не только я, но вся Всемирная организация здравоохранения, отреагировали очень быстро 31 декабря. В начале января и доктор Голден Голлея из главного офиса немедленно отправили команду докторов в Ухань, которые всю первую неделю января сообщали о вирусе, который передается от человека к человеку и вызывает атипичную пневмонию. Что действительно было удивительно — это скорость. Здесь нужно быть откровенным и сказать, что многие страны и агентства были застигнуты врасплох за счет скорости распространения вируса".

- Как считают смертность в разных странах? И почему, по вашему мнению, в России низкая смертность?

"Есть много дискуссий насчет смертности, уровня смертности. Во-первых, хочу сказать, что смертность — не показатель того, как работает ваша система здравоохранения. Нужно быть очень осторожными, — предупреждает Ханс Клюге. — Например, мы видели высокую смертность в Китае, но потом, когда эпидемия "состарилась", смертность уменьшилась. Существует много факторов, например, количество проведенных тестирований. Чем больше тестов, тем меньше уровень смертности. В некоторых странах, таких как Бельгия, например, уровень смертности был выше, но тестировались медицинские работники. А теперь Бельгия расширяет свои возможности по проведению тестов, и уровень смертности падает. Также есть зависимость от возраста вашего населения. Есть много-много факторов. Мы работаем с представительством ВОЗ в Москве, с министерством здравоохранения и Роспотребнадзором. Все будет более ясно по мере развития эпидемии. Еще слишком рано делать конкретные заявления, нужно относится к этому с большой осторожностью".

— COVID-19 с нами уже почти полгода, что вы нового открыли, узнали о нем? Есть ощущение — чем дальше, тем больше вопросов, чем ответов про этот вирус?

"Это правильно, — соглашается Клюге. — Есть много того, что мы знаем и много того, что мы не знаем. Но нужно понимать, что это новый и молодой вирус. Есть три фактора риска: большинство заболевших — мужчины, затем возраст — особенно люди старше 65 лет, другие болезни, снижающие иммунитет, особенно кардиоваскулярные заболевания, заболевания почек, диабет. Мы также знаем, что хорошо действует, как я уже говорил. Это респираторная гигиена, физическая дистанция и гигиена рук. Видите, у меня тут есть дезинфектор. Есть некоторые вещи, которых мы не знаем. Например, дети. По общему правилу, дети меньше распространяют болезнь. Даже если они заболевают, то болеют в легкой форме. Но уже в течение нескольких недель мы наблюдаем синдром Кавасаки, который поражает органы, иммунитет и очень смертелен. Раньше мы думали о том, что он не связан с коронавирусом, но теперь сомневаемся в этом. И сейчас ВОЗ активизирует глобальную сеть педиатров. Мы адаптируем описания случаев болезни для тщательного наблюдения. Но вы правы, нам еще многое предстоит узнать. Главное — внедрить то, что мы знаем и сделать так, чтобы это работало".

- Спасибо!

"Спасибо вам большое, — отвечает директор евробюро ВОЗ снова по-русски. – Будьте здоровы!"

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