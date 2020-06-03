Как строится образ врага: на Западе задействовали весь арсенал инфовойны с Россией

Информационные вбросы вместо бомб, дискриминационные законы вместо ракет. Все это новое оружие, которое применяется против России, чтобы выставить ее врагом, ограничить развитие и в конечном итоге лишить суверенитета. О том, как работают технологии информационного воздействия, которые уже сейчас по своей эффективности приближаются к бомбардировщикам и подлодкам, говорили эксперты.

Против России развязана информационная война и задействован весь арсенал, говорили на презентации специального доклада, в котором проанализировано как именно на Западе конструируется образ врага. Компания "Крибрум" исследовала соцсети, в первую очередь англоязычную часть Twitter.

"Порядка восьмисот тысяч сообщений и порядка двухсот тысяч авторов. Это довольно масштабная информационная кампания по, скажем так, "модицификации" истории", — рассказывает эксперт АО "Крибрум" Артем Курицын.

Переписывание истории — лишь одно направление. Фейки, мифы о русских хакерах и шпионах, бездоказательные и доходящие до абсурда обвинения в адрес России — highly likely. И одно и последних — будто Москва раздувает пожар американских протестов. Все это активно продвигается в западном информационном пространстве, а затем, и данные исследования это показывают, перетекает и в российский сегмент соцсетей. Так эти фейковые новости обретают вторую жизнь и второе дыхание.

"Идут атаки на руководство страны, на спецслужбы, на полицию, чтобы делегитимизировать верховную власть. Идут атаки на наше сотрудничество с Европой, — рассказывает эксперт Александр Лосев. — Они прямым текстом пишут — "РФ поднимается, провела модернизацию армии. Надо сделать так, чтобы Россия получала меньше денег, чтобы экономика слабела".

Также атаки идут и на историю.

"Почему так всех бесит "Бессмертный полк"? Потому что наша история не то, что склеивает нас, она создает связи между соотечественниками. Это тоже для Запада неприемлемо", — считает Лосев.

Одновременно дискредитация России работает на объединение евроатлантических союзников. Так что даже некоторые страны Восточной Европы, генерируя фейки, иногда вырывается на передний край инфовойны и манипулирования общественным мнением.

Яркий пример — обвинения будто бы Россия провела кибератаки медучреждений в Чехии. Образ врага сконструирован уже так прочно, что агентство Bloomberg в заголовке недоумевало: "Почему коронавирус не убил больше русских?"

"Одна из целей — подорвать успехи России", — поясняет эксперт Алексей Мухин.

Причем обвинения идут сплошным потоком из самых разных сфер. Дополняют картину яркие обложки крупнейших изданий, в том числе онлайн, чтобы у читателя не оставалось сомнений в том, что Россия, якобы, вмешивалась в американские выборы и взламывала немецкий бундестаг, нарушала соглашение ДРСМД и договор по открытому небу. И все это за пару-тройку лет. Но на аналитику, говорят авторы доклада, у пользователей соцсетей зачастую нет ни сил, ни времени, потому все обвинения в адрес заботливо спрессованы в короткие хэштеги.

"Хэштеги упрощают восприятие информации и укоренение среди пользователей. Очень часто даже не все прочитывают сообщение, воспринимают хэштег и идут дальше", — добавляет эксперт АО "Крибрум" Артем Курицын.

- И там тоже может содержаться негатив?

- Обязательно. Конечно.

Если и есть позитив от такого безудержного потока дезинформации в адрес России, так это то, что многие, в том числе в политических кругах Европы, просто перестают этому верить.