В Италии может пройти референдум о выходе из ЕС

27 мая политическое движение Italia Libera внесло на рассмотрение в Верховный кассационный суд законопроект, требующий проведение референдума о выходе Италии из ЕС. После многолетних дискуссий у итальянцев, наконец, может появиться возможность высказаться, хотят ли они остаться в ЕС или последовать примеру Великобритании, пишет zerohedge.com.

Участвовавший в разработке законопроекта юрист Джан Лука Пройетти Топпи говорит, что в ближайшее время его команда будет разъяснять простым итальянцам “все отрицательные стороны членства Евросоюза, который основан не на взаимопомощи и любви, а исключительно на финансовой выгоде”. Для рассмотрения парламентом предложения о выходе из “клетки ЕС и евро” требуется собрать не менее 50 тыс. подписей.

“После освобождения от это бюрократической и угнетающей надстройки, безусловно, наступит сложный для управления период, — прогнозирует Топпи. — Однако движение Italia Libera, которое является основным организатором комитета по сбору подписей, уже поручила различным экспертам разработать план действий, который после выхода из ЕС позволит сохранить сбережения итальянцев и избавит их от дополнительных долгов”.

По его мнению Евросоюз много лет финансово эксплуатирует не только Италию, но и всю средиземноморскую Европу, за исключением Франции.

В членстве ЕС есть некоторые плюсы, среди которых свободное передвижение людей по всему континенту и скоординированные усилия по борьбе с преступностью через Европол. Однако эти многосторонние соглашения могут существовать и без Европейского парламента и других бюрократических органов власти в Брюсселе и Страсбурге. Как объясняет Топпи, Италия в свое время ожидала, что ЕС будет “сообществом народов, а не банкиров”. Именно по этой причине Italia Libera объявило о законопроекте в тот же день, когда Европейский Союз анонсировал создание Фонда восстановления.

О необходимости подобного фонда заговорили после массовой критики явно не союзнического поведения ведущих стран блока, в первую очередь Германии, по отношению к государствам Южной Европы во время пандемии.

Президент Европейской комиссии и правая рука Ангелы Меркель в предыдущих немецких правительствах Урсула фон дер Ляйен и президент Европейского Центрального банка Кристин Лагард объявили о мерах по оказанию финансовой помощи (главным образом выделение кредитов) пострадавшим от пандемии странам ЕС. Однако, по мнению Топпи, Италии не нужны новые долги, так как они приведут к еще большей зависимости от международных спекулянтов.

Итальянцы хорошо помнят, как Лагард 13 марта или в самый разгар пандемии, когда итальянские больницы были переполнены больными, объявила, что коронавирус “лишь итальянская проблема”. Это стало настоящим шоком для страны, после чего простые итальянцы начали массово снимать со своих домов флаги ЕС и заменять их на российские и китайские флаги в благодарность за помощь России и Китая в борьбе с COVID-19.

Для того, чтобы предотвратить Italexit, который станет более мощным ударом по ЕС, чем Brexit, так как Италия в отличие от Великобритании использует евро, Брюссель и Берлин в ближайшее время должны провести фундаментальные реформы блока. Недопустимо, чтобы Германия оставалась единственной доминирующей силой ЕС и фактически управляла Европейской комиссией, ЕЦБ, Европейским судом и Европейским парламентом.

Если не произойдет кардинальных изменений в работе блока, Италия может стать первой страной еврозоны, которая покинет ЕС. Выход Италии, несомненно, приведет к эффекту домино и полному развалу Евросоюза.



