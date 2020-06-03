Гроссмейстер Дубов выиграл турнир Lindores Abbey Rapid Challenge

Завершился второй этап шахматной суперсерии ионлайн-турниров, организованной чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Победителем Lindores Abbey Rapid Challenge стал российский шахматист Даниил Дубов, который в 2018 году выиграл чемпионат мира по игре в быстрые шахматы.

Соперником российского гроссмейстера по финалу был пятикратный чемпион США Хикару Накамура, который в полуфинале вывел из борьбы самого Карлсена. И решающий матч продлился все три отведенные для этого дня, причем в первый день Накамура победил в микро-матче – 2,5:1,5.

Однако Дубов отыгрался во второй день финала с тем же счетом 2,5:1,5. Решающий матч состоял из пяти партий и россиянин взял в нем верх со счетом 3:2. Теперь он на правах победителя Lindores Abbey Rapid Challenge точно сыграет в суперфинале серии, место в котором ему гарантировано, как победителю одного из этапов. Карлсен, к слову, выиграл первый этап серии.