Новый мост через Колу построят к октябрю. Об этом узнали сегодня участники брифинга, который прошел под руководством руководителя РЖД Олега Белозерова, с участием представителей Министерства транспорта Российской Федерации и главы региона Андрея Чибиса.

Как известно, мост обрушился в районе посёлка Молочный. Пока что на месте организовано автобусное движение для пассажиров. Для грузовых перевозок возведут резервную ветку длиной 5,7 километра. Она должна быть готова к 23 июня. Запасы у региона есть, отметил губернатор, так что населенные пункты области будут обеспечены всем необходимым, в том числе горячим водоснабжением, продовольствием.

По словам гендиректора, председателя правления ОАО "Российские железные дороги" Олега Белозерова, в связи с Мурманским транспортным узлом предстоит принять ряд новых технических решений. В ближайшее время их обсудят в правительстве.