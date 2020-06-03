В Ижевске на глазах у матери мужчина украл пятилетнего ребенка

В Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по факту хищения ребенка. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

Инцидент произошел в Ижевске 1 июня. В момент похищения женщина переходила дорогу с пятилетней дочерью. Мужчина посадил ребенка в автомобиль и скрылся. По предварительным данным, похитителем может быть биологический отец девочки. Его поступок, скорее всего, связан с тем, что родители спорили по поводу места жительства ребенка.

В настоящее время производятся допросы очевидцев. Следователи устанавливают возможное местонахождение мужчины.