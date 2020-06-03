Новый смартфон Honor измерит температуру тела

Honor - суббренд компании Huawei - представил в Китае смартфон Honor Play 4 Pro с инфракрасным датчиком температуры. С помощью встроенного ИК-сенсора можно измерять температуру тела людей, а также животных и предметов.

Диапазон измерений лежит в пределах от -20 до 100 градусов Цельсия, чего более чем достаточно для человека. Как показано на видео, опубликованном в китайской соцсети Weibo, для этого электронный "градусник" нужно прислонить ко лбу или запястью.

Встроенный ИК-датчик делает Honor Play 4 Pro весьма нишевым устройством. Тем не менее, в условиях пандемии коронавирусной инфекции новинка Honor наверняка будет пользоваться спросом, поскольку повышенная температура может быть признаком развития осложнений и пневмонии.

Помимо температурного датчика, Honor Play 4 Pro располагает 6,57-дюймовым экраном, флагманским процессором HiSilicon Kirin 990, батареей на 4200 мАч и двумя камерами: 40-мегапиксельной основной (f/1,8) и 8-мп вспомогательной (f/2,4) с поддержкой оптической стабилизации изображения и 3-кратным оптическим зумом, пишет XDA-Developers. Фронтальная камера сдвоенная: на 32 и 8 мп. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани.

Также Honor предлагает модель попроще - Honor Play 4. Она лишена ИК-сенсора, зато обладает четырьмя камерами, 3,5-мм аудиовходом для подключения наушников и чуть более емким аккумулятором (4300 мАч).

Обе новинки умеют подключаться к 5G-сетям, а в качестве оболочки используют MagicUI 3.1 на базе Android 10.

В Китае Honor Play 4 Pro можно будет купить за 2999 юаней (около 29 тысяч рублей), Honor Play 4 - за 1799 юаней (17 500 рублей). Когда и появятся ли новинки на международном рынке, не уточняется.