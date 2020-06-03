Новый браузер Microsoft Edge начал устанавливаться автоматически

Компания Microsoft приступила к рассылке на компьютеры с Windows 10 новой версии браузера Edge, основанной на технологиях Google. Приложение загружается автоматически через "Центр обновления Windows". Ранее пользователям приходилось устанавливать его вручную, скачивая с официального сайта компании.

При загрузке через "Центр обновления Windows" новая версия Edge заменяет устаревшую, отмечает ZDNet. При этом все настройки, пароли и избранное будут перенесены автоматически, а все ярлыки и "плитки" в меню "Пуск" и на панели задач начнут указывать на новый браузер. В соответствии с целом релизов Google Chromium, обновляться Edge будет каждые шесть недель, а не раз в полгода, как раньше.

Отказаться от автоматической замены Edge нельзя. Заблокировать апдейт могут только системные администраторы, загрузив инструмент Blocker Toolkit.

В конце 2018 года Microsoft признала, что программная начинка Edge проиграла конкуренцию Chromium (помимо Chrome, лежит под "капотом" Opera, Vivaldi, "Яндекс.Браузера" и ряда других проектов), которую та безуспешно пыталась вытеснить. Как итог, было решено, что Edge возьмет у проекта Google алгоритм отрисовки веб-страниц Blink и движок JavaScript V8.

Обновленный просмотрщик быстрее загружает сайты, поддерживает многопользовательский режим и позволяет подключать расширения, созданные для Chrome. Позднее разработчики обещают включить поддержку вертикальных вкладок и режима приватного просмотра для поискового сервиса Bing. Помимо Windows 10, новый браузер Microsoft доступен на macOS, iOS, Android и Windows 7.