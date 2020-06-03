Формула-1. Гран-при Бразилии может пройти со зрителями на трибунах

Организаторы формулического Гран-при Бразилии собираются, во-первых, провести гонку в ноябре, в соответствие с календарем чемпионата-2020, а, во-вторых, намерены пригласить на трибуны поклонников автоспорта. Об этом заявил промоутер бразильского этапа чемпионата мира в лкассе "Формула-1" Тамас Рохони.

"Подготовка к проведению гонки идет по плану. Гран-при должен пройти без проблем, как и предусмотрено нынешним контрактом, — цитирует функционера немецкое издание Auto-Motor-und-Sport.De. – Мы ожидаем от Международной федерации автоспорта подтверждения проведения гонки в ноябре".

Рохони также сказал, что организаторы этапа в Сан-Пауло не получали от "Формулы-1" никаких сигналов, что гонка должна будет пройти как-то иначе, чем обычно: "Другими словами, до получения соответствующего уведомления мы готовимся проводить Гран-при как обычно, со зрителями".