Три человека погибли в канализационном коллекторе в Самарской области

Следователи начали проверку по факту гибели троих сотрудников пансионата во время работ в канализационном коллекторе в селе в Самарской области.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в пресс-службе Следственного комитета России по региону.

Трагедия произошла вечером 3 июня на территории пансионата для инвалидов в селе Высокое Пестравского района. При проведении работ в канализационном коллекторе три человека погибли и один пострадал.